Microsoft a mis en place une modification dans sa stratégie de déploiement des mises à jour. Depuis le 13 janvier 2026 et premier Patch Tuesday de 2026, les identifiants KB des mises à jour pour Windows 11 (24H2 et 25H2) sont distincts de ceux pour Windows Server 2025.

Quelle est la raison principale de ce changement ?

Bien que ces systèmes partagent la même base de code, cette séparation met fin à une pratique qui consistait à regrouper les trois versions sous un seul et même numéro KB.

La principale motivation de Microsoft est d'améliorer la clarté pour les administrateurs système. En attribuant des numéros KB uniques à Windows Server 2025, la distinction entre les mises à jour destinées aux postes de travail et celles pour les serveurs devient évidente.

Quelles sont les implications pour les administrateurs ?

Les administrateurs trouveront désormais des entrées séparées pour Windows 11 et Windows Server 2025 dans leurs outils de gestion des mises à jour.

Cette séparation logique simplifie l'identification et le déploiement des correctifs appropriés pour chaque environnement. Microsoft souligne que " les processus d'installation et de gestion restent les mêmes ".

À long terme, l'initiative pourrait permettre à Microsoft de compiler des paquets de mise à jour spécifiquement adaptés à chaque plateforme. Cela pourrait se traduire par des téléchargements plus légers et des installations plus rapides pour Windows Server 2025, en n'incluant que le code strictement nécessaire.

Microsoft va parfois trop loin...

Cette modification des identifiants KB s'ajoute à d'autres ajustements récents concernant Windows Update.

L'automne dernier, Microsoft a tenté de simplifier drastiquement les titres des mises à jour, une initiative qui avait suscité de vives critiques de la part des administrateurs.

Face au mécontentement, Microsoft a en partie fait marche arrière. Les noms des mises à jour incluent de nouveau des informations essentielles comme la date, le numéro KB et le numéro de build.