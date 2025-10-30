Dans un effort pour améliorer l'expérience utilisateur, Microsoft lance une initiative visant à simplifier les titres de ses mises à jour. Une modification a pour objectif de rendre les informations affichées dans Windows Update plus claires, plus cohérentes et surtout plus faciles à interpréter pour le grand public.

Fini les descriptions techniques complexes, place à une nomenclature standardisée qui se concentre sur les informations les plus pertinentes : le type de mise à jour, son numéro de référence (KB) et sa version ou son numéro de build.

Les changements apportés aux titres des mises à jour

La nouvelle structure est, selon les termes de Microsoft, " conçue principalement en pensant à l'utilisateur ". Les titres abandonnent les détails techniques jugés superflus pour le grand public, comme l'architecture de la plateforme ou les préfixes de date. Il s'agit de se focaliser sur des noms plus directs.

Par exemple, une mise à jour de sécurité mensuelle qui portait un nom complexe sera désormais intitulée sobrement " Security Update (KB5034123) (26100.4747) ". De la même manière, une mise à jour en préversion non liée à la sécurité deviendra " Preview Update (KB5062660) (26100.4770) ".

Une mise à jour de pilote affichera un format explicite comme " Logitech Driver Update (123.331.1.0) ", rendant son identification immédiate et sans ambiguïté.

Les types de mises à jour concernés

Cette simplification s'applique à un large éventail de mises à jour Windows. Sont concernés les correctifs de qualité du système d'exploitation (sécurité mensuelle et preview non-sécurité), les mises à jour .NET Framework, les pilotes de périphériques, les composants liés à l'IA et les mises à jour de Visual Studio.

Les nouveaux noms, plus lisibles, apparaîtront dans les interfaces les plus couramment consultées par les utilisateurs : le menu Paramètres et Windows Update, l'historique des mises à jour, le tableau de bord sur l'état des versions de Windows.

L'uniformisation bénéficiera également aux fabricants OEM et aux partenaires qui intègrent ces informations dans leurs propres outils de maintenance.

Des exceptions au choc de simplification

La révision ne s'applique pas à tous les environnements. Les professionnels et les administrateurs système qui déploient les correctifs via le Catalogue Microsoft Update ou WSUS (Windows Server Update Services) continueront de voir les titres traditionnels, plus longs et techniques.

Un format tel que " 2025-10 Cumulative Update for Windows 11, version 25H2 for x64-based Systems (KB5066835) (26200.6899) " restera ainsi en vigueur dans ce contexte et pour davantage de détails.

Microsoft souligne qu'il s'agit de la " première amélioration à grande échelle dans la dénomination des mises à jour ".