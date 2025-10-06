Dans une mise à jour récente de sa documentation de support, Microsoft admet que deux fonctionnalités de Windows 11 ainsi que Windows 10 peuvent être responsables des ralentissements perçus par les utilisateurs.

Alors que le groupe de Redmond propose habituellement des conseils génériques comme la mise à jour des pilotes ou la recherche de malwares, il cible cette fois la synchronisation des fichiers OneDrive et les effets visuels dans Windows.

La synchronisation OneDrive pointée du doigt

Activée par défaut, la synchronisation OneDrive est conçue pour sauvegarder les fichiers dans le cloud et les rendre accessibles depuis n'importe quel appareil. Cependant, ce processus en arrière-plan peut s'avérer gourmand en ressources.

Microsoft souligne ainsi que la synchronisation peut ralentir le PC. Le système vérifie constamment les modifications de fichiers, ce qui consomme de la bande passante, du temps processeur et de la mémoire.

" Vous pouvez suspendre temporairement la synchronisation de OneDrive pour voir si cela permet d'améliorer les performances de votre PC ", écrit Microsoft avec la démarche à suivre. Il suffit de se rendre dans les paramètres de OneDrive depuis la barre des tâches.

Les effets visuels sont d'autres coupables présumés

Le second coupable identifié par Microsoft concerne l'esthétique visuelle de Windows. Le système d'exploitation " comprend de nombreux effets visuels, tels que des animations et des effets d'ombre ".

Si ces éléments participent à l'embellissement de l'interface, ils peuvent utiliser des ressources système supplémentaires et ralentir le PC. L'éventuelle conséquence délétère est particulièrement notable sur les ordinateurs avec une faible quantité de RAM.

Le cas échéant, un petit tour du côté du réglage de l'apparence et des performances de Windows est préconisé, par exemple en saisissant " performances " dans la zone de recherche de la barre des tâches.