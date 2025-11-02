D'ici la fin de cette année, Microsoft va sévir avec ses règles de certification pour les pilotes Windows. Le Hardware Dev Center (HDC) appliquera des exigences plus strictes en matière d'isolation des pilotes en utilisant la validation InfVerif /h.

Le changement touchera toutes les soumissions de packages de pilotes, dont celles pour le Windows Hardware Compatibility Program (WHCP).

La validation InfVerif /h

Bien que la vérification InfVerif /h soit déjà utilisée, Microsoft relève la barre de ce qui est considéré comme une soumission conforme. L'objectif est de garantir que les packages de pilotes Windows sont résilients aux modifications externes, et plus faciles à installer et à mettre à jour.

La modification signifie que des pilotes qui passaient auparavant les contrôles pourraient désormais échouer s'ils ne sont pas mis à jour pour respecter des principes d'isolation plus stricts.

Quel est l'objectif de Microsoft avec ce changement ?

L'initiative vise à " aider à augmenter la sécurité et la qualité de l'écosystème des pilotes Windows ", souligne Microsoft.

En imposant une meilleure isolation, Microsoft cherche à protéger le système contre les interférences externes, en s'assurant par exemple que les pilotes n'effectuent pas d'opérations de registre ou de fichiers en dehors des zones autorisées.

Ce durcissement intervient peu de temps après l'annonce de la fin du support WHCP pour Windows 10, alignant le développement des pilotes sur Windows 11.

Les développeurs doivent se préparer

Microsoft demande à ses partenaires et aux OEM de l'anticipation, avec l'exécution en local de la commande InfVerif /h sur les packages de pilotes avant leur soumission. L'outil InfVerif est inclus dans la dernière version du Windows Driver Kit (WDK).

La commande spécifique est InfVerif /h /rulever 25h2. À noter que les tests sont déjà automatiquement exécutés dans le cadre du Hardware Lab Kit (HLK) de Windows 11 25H2.