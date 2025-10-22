Dans un article de support, Microsoft clarifie le fonctionnement des mises à jour de pilotes via Windows Update. Face à la confusion d'utilisateurs voyant s'installer des pilotes semblant très anciens ou dupliqués, le groupe de Redmond éclaire nos lanternes.

Pourquoi un pilote installé affiche-t-il une date si ancienne ?

C'est le point de confusion majeur que Microsoft a tenu à éclaircir. La date affichée sur un pilote n'est pas un indicateur de sa pertinence. Microsoft explique que " les dates des pilotes peuvent paraître anciennes, mais ce n'est pas le cas ".

Cette date est une " information descriptive définie par le fournisseur du pilote et peut être n'importe quelle date ". Le véritable critère de sélection n'est pas la date.

Windows Update utilise des " informations de ciblage définies par le fournisseur à l'intérieur des fichiers du pilote pour déterminer le meilleur pilote ". Cela permet au fabricant de promouvoir le pilote le plus adapté, indépendamment de la date affichée.

Pourquoi Windows installe-t-il plusieurs pilotes perçus identiques ?

Un autre phénomène courant est l'installation simultanée de plusieurs pilotes aux noms similaires ou aux numéros de version peu intuitifs. Microsoft justifie cela par l'efficacité.

" La conception des appareils sépare souvent les fonctionnalités entre plusieurs pilotes pour plus d'efficacité. " Cela peut entraîner l'installation de plusieurs pilotes liés en même temps.

Même si les numéros de version semblent " plus anciens ou même dupliqués ", Windows est conçu pour comprendre quand installer ces différents pilotes pour assurer la cohésion de l'ensemble.

Comment les noms des pilotes sont-ils déterminés ?

Pour simplifier la lecture, Microsoft a modifié la façon dont les pilotes sont présentés. Windows Update affiche désormais le nom de l'éditeur et le numéro de version du pilote, qui sont fournis par le fournisseur du pilote.

Cependant, une exception demeure. " Les pilotes plus anciens affichaient un nom compilé [nom de l'éditeur - classe de l'appareil - numéro de version]. Si votre appareil installe l'un de ces anciens pilotes, le nom sera affiché selon l'ancien format. "