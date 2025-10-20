Microsoft a officialisé le lancement du déploiement général de sa nouvelle mise à jour annuelle Windows 11 25H2. Après une première phase de distribution plus restreinte débutée le 30 septembre, le groupe de Redmond lève les dernières barrières de compatibilité pour la proposer à tous les PC éligibles.

Un eKB depuis la version antérieure de Windows 11

La mise à jour 2025 de Windows 11 n'apporte pas de nouvelles fonctionnalités majeures. Si un ordinateur est déjà équipé de la version 24H2 de Windows 11, il dispose déjà de l'essentiel de ce que propose la 25H2.

Cette dernière s'active via un paquet d'activation léger (eKB ; enablement package) qui se contente de changer le numéro de version et de build du système d'exploitation.

Des nouveautés attendues, parmi lesquelles la refonte du menu Démarrer ou les intégrations amendées de Copilot, ne sont pas exclusives à la mouture 25H2 et seront déployées progressivement pour tous les utilisateurs de Windows 11 en version 24H2 ou plus.

Comment obtenir la nouvelle version de Windows 11 ?

Pour installer la mise à jour, la procédure est simple. Il suffit de se rendre dans les Paramètres, puis dans la section Windows Update. La mise à jour 25H2 est directement proposée depuis la version 24H2.

Néanmoins, et sans doute pour d'autres cas de figure, Microsoft évoque toujours l'activation de l'option " Recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles " dans les paramètres de Windows Update.

Une fois l'option cochée, un clic sur " Rechercher des mises à jour " doit faire apparaître l'option pour télécharger et installer Windows 11 25H2.

Des points de vigilance avant l'installation ?

Si le déploiement est désormais large, il n'est pas exempt de quelques défauts, mais c'est davantage le Patch Tuesday du mois d'octobre qui joue les trouble-fêtes.

Dans le même temps, Microsoft a retiré les derniers blocages de compatibilité (safeguard hold) qui freinaient la distribution de la version 24H2. Par la suite, Microsoft finira par imposer la version 25H2 à tous, notamment les utilisateurs de la version 23H2 de Windows 11.