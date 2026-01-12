Microsoft a décidé de mettre fin à l'option d'envoi des documents à Kindle depuis Microsoft Word. Introduite en 2023, cette fonctionnalité facilitant le transfert de documents DOC et DOCX pour les liseuses d'Amazon sera définitivement retirée. La date butoir est fixée au 9 février 2026, sans incidence pour les fichiers Word déjà téléchargés sur Kindle.

Un transfert avec deux possibilités

L'outil permet de transférer un fichier de deux manières distinctes, soit en le convertissant pour une lecture sur une liseuse Kindle, soit en préservant son format original.

La première option transforme le document comme un livre Kindle, avec des tailles de police ajustables et une mise en page adaptable. La seconde méthode conserve la mise en page originale du document Word, comme s'il était imprimé.

Seuls les commentaires et le suivi des modifications ne sont pas conservés lors du transfert.

Des alternatives proposées par Microsoft et Amazon

Microsoft n'a pas communiqué les raisons précises de l'abandon. Un simple manque de popularité ? L'alternative préconisée est de se tourner vers l'envoi des fichiers depuis le site Send to Kindle.

Cette plateforme web proposée par Amazon reste donc la méthode principale pour transférer des documents vers sa liseuse. Elle prend en charge une grande variété de formats, incluant les DOC, DOCX, PDF, EPUB et bien d'autres, à condition que les fichiers ne dépassent pas 200 Mo.

Des applications dédiées pour Windows et macOS sont également disponibles pour faciliter le processus.