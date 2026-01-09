C'est une petite évolution notable pour les utilisateurs de Microsoft Word, tant l'insertion d'un lien hypertexte peut être une tâche du quotidien. Fini les menus contextuels ou les raccourcis clavier complexes, et place à la simplicité.

Une procédure bien plus fluide

Auparavant, pour transformer une expression en lien, il fallait surligner le texte, faire un clic droit, choisir " Lien ", puis coller l'URL dans une boîte de dialogue avant de valider.

Un processus impliquant donc plusieurs actions, même si des raccourcis clavier peuvent légèrement accélérer les choses.

Désormais, la méthode est rationalisée. Il suffit de copier l'URL désirée, de sélectionner le texte dans le document Word, et de coller directement le lien par-dessus. Word reconnaît automatiquement l'action et transforme le texte surligné en lien hypertexte, sans aucune autre manipulation.

Qui peut bénéficier de la nouveauté ?

La fonctionnalité est d'ores et déjà disponible pour tous les utilisateurs de Word pour le Web.

Pour les versions de bureau, le déploiement est en cours. Les utilisateurs de Word pour Windows devront disposer de la version 2511 (Build 19530.20006) ou ultérieure.

Du côté des utilisateurs Mac, la version requise est la 16.104 (Build 25120915) ou une version plus récente.