Auprès de Windows Insiders sur les canaux Canary et Dev, Microsoft a commencé le déploiement d'une version 11.2510.6.0 du Bloc-notes. Cette mise à jour apporte des fonctionnalités jadis réservées à des éditeurs plus complexes.

Des tableaux pour le Bloc-notes

La principale nouveauté est l'intégration des tableaux. Les utilisateurs peuvent insérer et modifier des grilles directement dans leurs documents pour aider à structurer leurs notes.

L'ajout peut se faire via une nouvelle option dans la barre d'outils de formatage ou en utilisant directement la syntaxe Markdown. Une fois le tableau créé, des modifications rapides comme l'ajout ou la suppression de lignes et de colonnes sont possibles par le biais du menu contextuel ou du menu dédié.

D'autres améliorations apportées à l'IA

Le second volet de la mise à jour concerne les outils d'IA : Écrire, Réécrire et Résumer. Microsoft améliore l'expérience avec des résultats qui apparaîtront plus rapidement, sans avoir à attendre la réponse complète.

Cela permet d'obtenir un aperçu bien plus vite et d'interagir avec le texte généré au fur et à mesure de son apparition (streaming). Le recours aux fonctionnalités IA nécessite une connexion obligatoire à un compte Microsoft.

Au risque de dénaturer l'application ?

En ajoutant des barres d'outils, du formatage avancé et des fonctionnalités IA, Microsoft prend le risque d'alourdir une application Notepad historiquement appréciée pour sa rapidité et sa légèreté. Une mutation pour remplacer le défunt WordPad ?

À noter que le " streaming " pour la fonction Réécrire est pour le moment limité aux Copilot+ PC. Les résultats sont générés localement sur l'appareil.