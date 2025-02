Microsoft a publié une sorte de message d'alerte qui concerne Windows Server Update Services. À partir du 18 avril 2025, la synchronisation des pilotes par le biais de WSUS sera une fonctionnalité obsolète.

Dans les contextes sur site, Microsoft précise que les pilotes seront disponibles dans le catalogue Microsoft Update, mais il ne sera pas possible de les importer dans WSUS.

« Vous devrez utiliser l'une des solutions alternatives, comme Device Driver Packages, ou passer à des services de pilotes basés sur le cloud pour votre entreprise, tels que Microsoft Intune et Windows Autopatch. »

Dans la lignée de la dépréciation de WSUS

Pour la gestion et la distribution des mises à jour, Microsoft avait déjà annoncé la dépréciation de Windows Server Update Services, sans toutefois d'impact sur les fonctionnalités actuelles et la prise en charge de Microsoft Configuration Manager.

« Nous continuerons de publier des mises à jour via WSUS et nous prendrons également en charge tout contenu déjà publié via le canal WSUS. " Sachant en outre que WSUS reste disponible dans le cadre de Windows Server 2025.

Selon Microsoft, 34 % des participants d'une étude utilisant WSUS ont indiqué qu'ils y ont recours pour la synchronisation des pilotes. La plupart d'entre eux implémentent une solution différente et seulement 8 % se disent inquiets des effets potentiels de l'obsolescence.