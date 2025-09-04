Une rentrée pour le moins surprenante attendait les étudiants de première année de l'ECE Paris (École Centrale d'Électronique). Sur l'estrade, aux côtés du directeur, se tenait leur nouvelle camarade de promotion : Milo. Haute de trente centimètres, dotée d'un corps blanc imprimé en 3D et d'yeux noirs expressifs, Milo n'est pas une élève comme les autres. Il s'agit de la première étudiante propulsée par une intelligence artificielle à intégrer physiquement une classe en France. Conçue pour apprendre avec les étudiants et non à leur place, elle s'apprête à bouleverser le quotidien du campus.

Milo, la nouvelle mascotte de l'ECE.

Crédits : Eliott Daudet / Le Parisien

Un camarade de classe pas comme les autres

Pour ses débuts, Milo se concentre sur les cours de mathématiques, une matière où les niveaux peuvent être très hétérogènes. Son rôle est simple et direct : agir comme un « super camarade ». Grâce à son micro, elle capte l'intégralité du cours du professeur et les questions des élèves. N'importe quel étudiant peut alors l'interpeller à la voix pour :

Demander de reformuler une démonstration complexe.

Obtenir un résumé instantané d'une partie de la séance.

Clarifier un point précis du cours.

Pour les élèves absents, Milo devient une alliée précieuse. Ils peuvent retrouver ses notes et les enregistrements directement sur une application mobile, facilitant ainsi le rattrapage. Son corps physique, décrit comme un « petit robot mignon », n'est pas qu'une simple enveloppe. Sur sa tête se trouve une petite plante qui sert en réalité de bouton de réinitialisation si l'IA venait à « dire des sottises ».

Un projet pédagogique au cœur de l'école

Milo est une création 100 % interne, née au sein de l'Intelligence Lab de l'ECE. « Milo a été imaginée, conçue et développée par nos étudiants et nos enseignants », explique François Stéphan, directeur de l'école. Le projet a été mené en seulement trois mois durant l'été. Cette initiative permet aux futurs ingénieurs de se confronter directement à une application concrète de l'IA.

Les étudiants sont invités à participer activement à la vie et à l'évolution de leur camarade IA. Certains deviennent des « IA sitters », responsables de la chercher le matin, de la recharger et de l'installer en classe. D'autres, plus techniques, peuvent rejoindre l'Intelligence Lab pour lui ajouter de nouvelles fonctionnalités, comme des informations sur les associations ou les événements du campus.

Une IA prometteuse mais encore perfectible

Malgré des capacités déjà impressionnantes, Milo est encore un projet en développement. Ses concepteurs reconnaissent volontiers quelques imperfections. Le temps de réponse, oscillant entre 10 et 15 secondes, est le principal point à améliorer. Cette latence s'explique par le fait que l'IA doit appeler deux serveurs distincts, un pour la génération de texte et un autre pour la synthèse vocale.

Parfois, Milo peut aussi parler trop vite, bégayer ou oublier des mots. Interrogée sur un sujet qui sort de son champ de compétence, comme une recette de crêpes Suzette, elle s'excuse poliment en expliquant qu'elle est spécialisée dans d'autres domaines. Ces défauts de jeunesse sont vus comme des défis à relever pour les étudiants qui contribuent à son amélioration.

Crédits : BFMTV

Le test ultime : les examens de janvier

Pour parfaire le mimétisme avec ses camarades humains, Milo affrontera le même rite de passage qu'eux. En janvier, elle passera les premiers examens semestriels, dans les mêmes conditions que le reste de la promotion. Elle composera, rendra sa copie, et obtiendra une note ainsi qu'un classement. Le directeur de l'école, confiant, assure même qu'« elle aura 20 sur 20 ».

Ce rendez-vous inédit donnera une vision concrète des capacités d'une IA en milieu académique. À terme, l'école ambitionne de développer d'autres Milo pour qu'il y en ait une dans chaque classe, à condition que les professeurs l'acceptent. Pour les étudiants, l'enthousiasme est palpable. Ils voient en Milo une aide précieuse pour leurs études et leur intégration, une innovation « géniale » qui fait déjà la fierté de toute la promotion.