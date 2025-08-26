Elon Musk n’a jamais fait secret de son aversion envers ses anciens alliés d’OpenAI. Cette fois, le patron de Tesla, SpaceX et désormais de la société d’IA xAI frappe fort sur le terrain judiciaire.

Le milliardaire a déposé une plainte fédérale visant Apple et OpenAI, qu’il accuse d’avoir verrouillé le marché de l’intelligence artificielle au détriment des concurrents. En toile de fond, l’App Store d’Apple et la place accordée aux applications utilisant l’IA font figure de champ de bataille.

Un procès marquant contre Apple et OpenAI

La plainte déposée ce 25 août 2025 met en lumière deux accusations principales : d’une part, une supposée collusion entre Apple et OpenAI, et d’autre part, des pratiques jugées anticoncurrentielles dans la gestion de l’App Store.

Selon le document judiciaire citant des preuves encore confidentielles, Apple aurait favorisé les outils liés à OpenAI, positionnant les solutions concurrentes comme celles de xAI en retrait.

Cette action s’inscrit dans une lutte directe pour l’avenir de l’IA générative. Musk, ancien cofondateur d’OpenAI qu’il a quitté en désaccord avec sa stratégie, accuse aujourd’hui l’organisation devenue société commerciale de s’être trop rapprochée d’Apple et de Microsoft.

Selon lui, ces accords limiteraient sérieusement la concurrence et auraient comme effet d’empêcher l’émergence d’alternatives crédibles.

Les accusations : monopole et favoritisme

L’argumentaire de Musk repose sur plusieurs points clés : Apple utiliserait son contrôle sur l’App Store pour avantager les produits liés à OpenAI et son système de classement mettrait systématiquement en avant les applications intégrées à l’écosystème Apple.

D'autre part, les conditions imposées aux développeurs extérieurs représenteraient une barrière d’entrée artificielle.

Dans la plainte, Musk va jusqu’à comparer cette situation à un « verrouillage global du marché au profit d’un acteur unique ». Il estime que pendant que ChatGPT et ses déclinaisons dominent les recommandations, les alternatives, y compris celles de xAI, seraient reléguées au second plan, rendant leur croissance quasi impossible.

Une affaire aux conséquences politiques et économiques

Cette attaque judiciaire n’est pas isolée dans le contexte global. Aux États-Unis comme en Europe, les autorités de la concurrence multiplient depuis plusieurs années les enquêtes sur les pratiques des géants du numérique.

Apple a déjà été visé pour son contrôle sur l’App Store dans le secteur du streaming musical et du jeu vidéo. L’arrivée de l’intelligence artificielle comme nouvel enjeu stratégique relance ces débats.

Pour xAI, la stratégie vise à porter le dossier devant les juges mais aussi alerter l’opinion publique. Musk mise sur sa visibilité médiatique pour installer son entreprise en acteur incontournable face aux mastodontes du secteur.

Le timing n’est pas anodin puisque la Silicon Valley vit actuellement une phase de consolidation accélérée, où alliances et rachats fixent l’équilibre de puissance.

Quels impacts possibles pour l’intelligence artificielle ?

La plainte Musk contre Apple et OpenAI pourrait ouvrir plusieurs scénarios. Si la justice reconnaît un abus, Apple pourrait être contraint d’assouplir son contrôle sur l’App Store.

OpenAI verrait son partenariat avec Apple examiné sous un nouvel angle, avec un risque de révision et les concurrents comme xAI pourraient enfin obtenir une meilleure visibilité dans les écosystèmes mobiles.

Pour les utilisateurs finaux, cela pourrait signifier une diversification des offres de services d’IA. L’hypothèse selon laquelle une poignée d’acteurs se partage le marché est remise en question.

Elon Musk espère ainsi provoquer une redistribution des cartes, convaincu que l’avenir de l’intelligence artificielle doit rester ouvert à l’innovation et non verrouillé par des ententes commerciales.

Un nouveau chapitre dans la rivalité entre Musk et OpenAI

Depuis plusieurs années, Musk multiplie les critiques publiques contre OpenAI qu’il accuse d’avoir trahi sa mission initiale. Le procès actuel donne une dimension juridique à ce conflit. OpenAI n’a pas encore commenté en détail cette offensive, tandis qu’Apple s’est contenté de rappeler la transparence de son écosystème et la pertinence de ses choix éditoriaux sur l’App Store.

Cette confrontation pourrait également influencer les rapports de force avec d’autres acteurs comme Google, Meta ou Anthropic, eux aussi engagés dans la course à l’IA générative. La bataille engagée par Musk s’inscrit donc dans un affrontement plus large qui peut avoir des implications pour les années à venir.