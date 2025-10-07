On pensait avoir tout vu dans Minecraft : des répliques de villes entières, des calculatrices fonctionnelles, et même des ordinateurs rudimentaires. Mais le youtubeur sammyuri vient de placer la barre à un tout autre niveau.

Après avoir déjà créé un processeur à 1 Hz dans le jeu il y a trois ans, il a dévoilé son projet le plus fou à ce jour : CraftGPT, un véritable chatbot conversationnel, une sorte de mini-ChatGPT, entièrement bâti avec des millions de blocs de redstone. Un exploit qui relève autant de l'ingénierie que de la pure folie créatrice.

Comment est-il possible de construire une IA dans un jeu de cubes ?

Le secret de cette prouesse réside dans la redstone, ce matériau du jeu qui se comporte comme un circuit électrique. En assemblant des millions de ces blocs, sammyuri a construit un ordinateur virtuel aux dimensions titanesques : la structure mesure plus d'un kilomètre de long et 260 mètres de haut, totalisant 439 millions de blocs.

Cet ordinateur exécute un petit modèle de langage (LLM) de 5 millions de paramètres, entraîné sur le jeu de données TinyChat. Tout, de la mémoire aux unités de calcul, est simulé par des mécanismes en redstone, sans aucun bloc de commande ou script externe pour tricher.

Quelles sont les performances réelles de ce "CraftGPT" ?

Si la machine fonctionne, il ne faut pas s'attendre à la réactivité de ChatGPT. La performance est le principal sacrifice de cet exploit. Même en utilisant un serveur spécial (MCHPRS) qui accélère la vitesse de simulation du jeu de 40 000 fois, obtenir une seule réponse de CraftGPT prend environ deux heures. Sans cette accélération, il faudrait patienter près de dix ans. De plus, le modèle d'intelligence artificielle est très limité : son vocabulaire est restreint et il est sujet à des erreurs grammaticales ou des réponses incohérentes. Comme le prévient son créateur, l'objectif n'est pas d'être utile, mais de prouver que c'est possible.

Quelle est la portée d'un tel exploit, au-delà de la prouesse technique ?

Le projet de sammyuri est avant tout une formidable démonstration pédagogique. Il rend concret et visible le fonctionnement interne d'une IA, transformant des concepts abstraits de réseaux de neurones en une gigantesque cathédrale de circuits logiques que l'on peut visiter. En recréant une IA avec les outils rudimentaires de Minecraft, il prouve qu'en théorie, n'importe quel système "Turing-complet" peut servir de base à des calculs complexes, que ce soit avec du silicium ou des cailloux virtuels.





Cet exploit nous offre aussi une leçon d'humilité : il nous rappelle la puissance de calcul phénoménale que nous tenons dans nos mains au quotidien. Alors que nous nous impatientons pour quelques secondes de réponse de ChatGPT, CraftGPT nous montre le temps et l'échelle monumentale que nécessiterait la même tâche sans nos processeurs modernes. Le projet, entièrement open source et disponible sur GitHub, s'impose déjà comme un cas d'école fascinant sur les fondements de l'informatique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Peut-on l'utiliser comme un vrai ChatGPT ?

Non, absolument pas. En raison de sa lenteur extrême (plusieurs heures pour une réponse) et de ses capacités linguistiques très limitées, CraftGPT est une démonstration technique et non un outil pratique. Il est incapable de tenir une conversation complexe ou de fournir des informations fiables.

Comment le créateur a-t-il pu afficher une structure aussi massive ?

Pour pouvoir visualiser et filmer l'intégralité de son ordinateur virtuel, le youtubeur a utilisé un mod graphique appelé Distant Horizons. Ce mod optimise l'affichage des paysages lointains sans affecter le fonctionnement des mécanismes en redstone. Il s'agit d'une aide purement visuelle.

Le jeu a-t-il été modifié pour que cela fonctionne ?

Non, le cœur du projet repose exclusivement sur les mécaniques de la redstone disponibles dans une ancienne version de Minecraft (bêta 1.7.3), sans aucune triche ou modification du jeu lui-même. L'utilisation d'un serveur optimisé (MCHPRS) ne fait qu'accélérer le temps de simulation pour rendre l'expérience observable à une échelle de temps humaine.