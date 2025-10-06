C'est l'une des plus longues et des plus folles odyssées de l'histoire du jeu vidéo. Le 4 octobre 2025, le streamer et YouTuber KurtJMac a enfin atteint son objectif, fixé en mars 2011 : marcher jusqu'aux confins du monde de Minecraft.

Après 14 ans et demi de pérégrinations, plus de 800 épisodes et des milliers d'heures de jeu, il est devenu l'un des rares humains à contempler les mythiques "Far Lands" sans aucune triche. Une performance qui relève autant de l'endurance que de la passion, le tout au service d'une bonne cause.

Que sont les "Far Lands" et pourquoi ce défi est-il si monumental ?

Les Far Lands sont une anomalie légendaire qui n'existe que dans les anciennes versions de Minecraft. À très exactement 12 550 821 blocs du point de départ, l'algorithme de génération procédurale du terrain se brisait, créant un paysage chaotique de murs de pierre déformés et de failles béantes. Ce bug, corrigé depuis longtemps par Mojang, a transformé la simple exploration en un défi quasi mythologique.

after over 14 years, KurtJMac has reached the Minecraft far lands by WALKING over 12 MILLION blocks from spawn!

he has also raised over $500,000 for different charities over his 14 year 'Far Lands or bust' series! pic.twitter.com/JQE3w7kGNy — oli (@highkeyhateme) October 5, 2025





Pour y parvenir, KurtJMac a dû rester sur une version archaïque du jeu (la bêta 1.7.3) pendant toutes ces années. Le voyage représentait un défi mental et technique colossal : une marche monotone et quasi ininterrompue vers l'est, tout en survivant aux dangers du jeu et en surmontant des lags de plus en plus intenses à mesure qu'il s'approchait de sa destination.

Comment cette aventure a-t-elle commencé et évolué ?

Tout a débuté de manière très modeste. En mars 2011, KurtJMac lance sa série "Far Lands or Bust" comme un simple journal de bord de son exploration. L'idée de transformer cette balade en un pèlerinage pour des œuvres caritatives lui est venue plus tard, s'inspirant de marathons de jeu comme Desert Bus for Hope. Au fil des épisodes, son voyage s'est transformé en un podcast relaxant, suivi par une communauté fidèle, curieuse de voir jusqu'où cet homme et son loup de compagnie, Wolfie, pouvaient aller.





Le succès a été tel que son périple a permis de récolter environ 500 000 dollars pour diverses associations, dont Child's Play. Cet engagement lui a même valu une place dans le Guinness World Records pour la plus longue marche caritative dans un jeu vidéo.

Que s'est-il passé à l'arrivée et est-ce la fin de l'aventure ?

Après 14 ans d'attente, le moment final a été vécu en direct sur Twitch. Le 4 octobre 2025, après plus de cinq heures de nage dans un océan rendu presque injouable par les lags, les fameux murs de pierre des Far Lands sont enfin apparus à l'horizon. L'émotion était palpable, tant pour le streamer que pour son chat, qui a célébré l'événement par une pluie de dons et de félicitations.



En guise de mémorial, KurtJMac a planté une pancarte : "Ici, les Farlanders ont posé le pied pour la première fois sur les Far Lands ! 4 octobre 2025." Mais il l'a précisé : ce n'est pas la fin. Il compte bien continuer à explorer ces paysages glitchés uniques et à partager ses découvertes, transformant sa destination en un nouveau point de départ.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les "Far Lands" existent-elles encore dans les versions actuelles de Minecraft ?

Non, ce bug a été corrigé par Mojang il y a de nombreuses années. Pour réaliser cet exploit, KurtJMac a dû jouer sur une très ancienne version du jeu, la bêta 1.7.3, datant de 2011. Dans les versions modernes de Minecraft, le monde continue de se générer de manière stable bien au-delà de cette distance.

Combien de temps faudrait-il pour refaire ce voyage ?

L'exploit est quasi impossible à reproduire pour un joueur lambda. Cela demande une persévérance extrême sur plus d'une décennie. Le voyage représente une distance de 12 550 821 blocs, ce qui a pris plus de 800 épisodes et des milliers d'heures de jeu à KurtJMac. Sans compter les risques permanents de mort dans le jeu qui auraient pu anéantir des années de progression.

L'argent récolté va-t-il vraiment à des œuvres caritatives ?

Oui, l'aspect caritatif est au cœur du projet "Far Lands or Bust". Au fil des ans, KurtJMac a récolté environ 500 000 dollars qui ont été reversés à diverses organisations comme Child's Play et Direct Relief. Son exploit a même été reconnu par le Guinness World Records pour le plus grand montant d'argent récolté lors d'une marche caritative dans un jeu vidéo.