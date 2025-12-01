C'est officiel, la communauté Minecraft peut marquer son calendrier. Mojang Studios a confirmé que la mise à jour gratuite Mounts of Mayhem sera déployée le 9 décembre 2025. Cette update, très attendue, débarquera simultanément sur les versions Bedrock et Java du jeu, promettant de redynamiser l'expérience avec un contenu résolument axé sur le combat et la mobilité.

Quelles créatures inédites vont renouveler les défis ?

Cette mise à jour ne fait pas dans la demi-mesure en introduisant des montures hostiles, une mécanique qui change la donne. L'univers de Minecraft va s'enrichir avec le Dromadaire Momifié (Camel Husk), une créature imposante accompagnée de deux cavaliers, dont le nouveau squelette "Desséché" armé de flèches de Faiblesse. Les biomes aquatiques ne sont pas en reste avec l'arrivée du Nautilus Zombifié, chevauché par un Noyé maniant un trident. Pour s'emparer de ces montures, il faudra d'abord vaincre leurs occupants.

L'intérêt de ces ajouts est double. D'une part, ils intensifient le danger dans des biomes spécifiques. Le dromadaire, par sa taille, devient la plus grande créature du jeu, offrant un avantage tactique certain une fois dompté. D'autre part, le nautile promet une exploration sous-marine bien plus fluide, sans les pénalités de déplacement habituelles. À terre, le danger s'intensifie avec l'apparition du cheval zombie, qui pourra désormais apparaître naturellement dans le monde, toujours monté par un cavalier hostile.

La lance, une révolution pour le système de combat ?

L'autre ajout majeur est sans conteste la lance, une nouvelle classe d'arme conçue pour bouleverser les stratégies de combat. Proposée dans tous les matériaux classiques, du bois à la netherite, elle se distingue par deux types d'attaques : une estocade rapide pour garder les ennemis à distance et une charge dévastatrice. Le mécanisme clé réside dans sa synergie avec le mouvement, car les dégâts augmentent avec la vitesse du joueur, que ce soit en sprintant, en planant avec des élytres ou à dos de monture.

Cette nouvelle arme est complétée par l'enchantement Élan (Lunge), qui permet de désarçonner un adversaire et d'accélérer brièvement son porteur. Cet accent mis sur le combat monté et la mobilité a un coût : utiliser ces techniques consomme davantage la jauge de faim, obligeant les joueurs à une gestion plus stratégique de leurs ressources. La communauté PvP devrait rapidement s'emparer de ces mécaniques pour développer de nouvelles tactiques.

Comment ces ajouts vont-ils impacter l'exploration ?

L'équation est simple : de meilleures montures et un équipement adapté ouvrent la voie à une exploration au long cours. La mise à jour introduit une armure pour chevaux en netherite, un atout majeur pour les aventuriers. Grâce à sa résistance à la chaleur et à sa durabilité, elle permet aux montures de traverser les lacs de lave du Nether ou de voyager sous l'eau sans subir de dégâts, là où il fallait auparavant descendre de selle.

Chaque nouveauté semble conçue pour rendre les déplacements plus fluides et sécurisés dans les biomes les plus exigeants. L'objectif de Mojang est clair : enrichir l'aventure en offrant aux joueurs des outils puissants pour repousser les limites de leur monde, sans jamais avoir à débourser d'argent supplémentaire. Ces ajouts renforcent la dimension survie et exploration qui fait le sel du jeu depuis ses débuts.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand sort la mise à jour Mounts of Mayhem ?

La mise à jour "Mounts of Mayhem" sera déployée gratuitement le mardi 9 décembre 2025. Elle sera disponible simultanément pour les éditions Java et Bedrock de Minecraft sur toutes les plateformes compatibles.

La mise à jour sera-t-elle payante ?

Non, comme toutes les mises à jour de contenu majeures de Minecraft, "Mounts of Mayhem" est une mise à jour entièrement gratuite pour tous les détenteurs du jeu.

Quelles sont les principales nouveautés ?

Les ajouts principaux incluent des montures hostiles à capturer (Dromadaire Momifié, Nautilus Zombifié, Cheval Zombie), une nouvelle classe d'arme (la lance) avec des mécaniques de charge, et de nouveaux équipements comme l'armure en netherite pour chevaux.