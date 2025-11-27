Sorti en accès anticipé en juin dernier, Bodycam avait impressionné par son rendu photoréaliste, floutant la ligne entre jeu vidéo et images de GoPro. Mais derrière la claque visuelle, les joueurs pestaient souvent contre des bugs gênants et une optimisation capricieuse.

Le studio parisien Reissad a pris le taureau par les cornes avec cette mise à jour "immédiate". En passant à la toute dernière version du moteur d'Epic Games, les développeurs ne se contentent pas de corriger les bugs : ils revoient les fondations mêmes de leur titre pour offrir une expérience plus fluide et, c'est promis, encore plus immersive.

Pourquoi cette migration technique est-elle un game-changer ?

Ce n'est pas un simple patch, c'est une transformation structurelle. En adoptant l'Unreal Engine 5.5, Bodycam intègre des technologies de pointe comme Lumen pour un éclairage global dynamique et les Virtual Shadow Maps. Concrètement, cela signifie des jeux d'ombres et de lumières plus précis, mais surtout une charge système allégée.

Les joueurs devraient constater une baisse drastique des crashs, notamment ceux qui survenaient dans le lobby ou lors des invitations d'amis, un point noir majeur jusqu'ici. Cette optimisation GPU et CPU vise à rendre le titre jouable dans de meilleures conditions, même sur des machines qui souffraient auparavant pour afficher le rendu "bodycam" sans saccades.

Quelles sont les nouveautés concrètes pour les joueurs ?

Au-delà de la technique, Bodycam 2.0 injecte du sang neuf dans l'arsenal et les environnements. L'ajout le plus notable est sans doute l'arbalète, une arme silencieuse et létale qui promet de changer la méta des affrontements discrets. Côté terrain de jeu, une nouvelle carte "Village" fait son apparition, ainsi qu'une map "CQB Powergun".

Fait intéressant, cette dernière est basée sur un scan minutieux d'un véritable site d'Airsoft en France, poussant le curseur du réalisme à son paroxysme. L'intérieur de la carte "Worn House" a également été retravaillé, prouvant que le studio ne se repose pas sur ses lauriers et cherche à densifier le contenu disponible pour sa communauté grandissante.

Le mode Zombie devient-il enfin une expérience à part entière ?

Longtemps considéré comme un bonus secondaire, le mode PvE contre les morts-vivants a subi une refonte complète. L'intelligence artificielle des ennemis a été revue pour offrir des comportements plus imprévisibles et une meilleure gestion des vagues. Ce n'est plus un simple tir aux pigeons, mais un véritable défi de survie au sein d'un FPS qui se veut viscéral.

Reissad Studio a également intégré un système de vote de map très demandé et amélioré le design sonore, rendant les bruits de pas cruciaux pour la survie. Avec une équipe qui dépasse désormais les 100 personnes, le studio affirme que cette mise à jour n'est que le début d'une longue série d'améliorations pour maintenir l'intérêt des joueurs sur la durée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'apporte concrètement l'Unreal Engine 5.5 à Bodycam ?

Cette version du moteur apporte principalement une meilleure stabilité et des performances accrues grâce à des outils comme Lumen. Elle corrige aussi la majorité des crashs, notamment ceux liés aux lobbys multijoueurs.

Quelles sont les nouvelles armes et cartes disponibles ?

La mise à jour introduit une arbalète et deux nouvelles cartes : "Village" (conçue pour le mode Zombie) et "CQB Powergun" (scannée depuis un lieu réel). La carte "Worn House" a aussi été rénovée.

Le jeu est-il toujours en accès anticipé ?

Oui, Bodycam reste en Early Access sur Steam. Reissad Studio précise que cette mise à jour sert de fondation solide pour le développement futur et l'ajout régulier de contenu jusqu'à la sortie finale.