Commençons par le mini PC ACEMAGICIAN AM06 Pro.

Idéal pour le travail et les jeux légers, il embarque un AMD Ryzen 7 5700U avec 8 cœurs et 16 threads, un cache L3 16 Mo et une fréquence allant de 1,8 GHz à 4,3 GHz.

Il intègre également une carte graphique AMD Radeon Vega8 1800 MHz, pour une lecture fluide des films en 4K UHD, ainsi que 2 ports HDMI et Type-C qui permettent un affichage simultané sur 3 écrans.

On trouve 16 Go de RAM DDR4 à double canal (2x8G, jusqu'à 3200 MHz) et un SSD de 512 Go. Vous pouvez ajouter un SSD supplémentaire de 2,5 pouces pour étendre le stockage jusqu'à 2 To.

Le mini PC prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2 et est équipé de 2 ports LAN RJ45.

Le mini PC ACEMAGICIAN AM06 Pro est au prix de 349,99 € sur Amazon avec le coupon de 120 € au lieu de 469,99 €. Vous pouvez également économiser 7% avec le code promotionnel JV2S5TFP. Le site officiel annonce un prix de $429, soit à peu près 394 €.









Passons à la machine à café grains Krups Essential YY8125FD.

Compacte, elle capture le vrai goût du café grâce au système Thermoblock breveté de contrôle de température.

Vous avez le choix entre 3 finesses de mouture et la buse vapeur vous permet de réaliser de belles mousses pour vos cappuccinos.

On trouve un réservoir d’eau de 1,7 L et un bac à grains de 260 g permettant de préparer jusqu'à 9 tasses sans vider la machine.

Elle est équipée d'une interface intuitive avec boutons et LED lumineuses.

La machine à café grains Krups Essential YY8125FD est en promotion à 249,99 € au lieu de 279,68 €, soit une remise de 11% sur Amazon. Son prix de base est de 399 €.







Enfin, terminons avec le Chromebook Acer Spin 513 CP513-1H-S2J0/MQ Touch.

Idéal pour les tâches légères, il est doté d'un écran tactile IPS 13,3 pouces anti-reflets de 1920 x 1080 pixels. La charnière à 360° permet de faire pivoter l'écran pour l'utiliser comme une tablette.



Le PC embarque un Snapdragon SC7180 cadencé à 1 GHz ainsi qu'un contrôleur graphique Qualcomm Adreno 618.

On trouve un disque dur eMMC de 64 Go et 4 Go de RAM LPDDR4X.

Il prend en charge le WiFi 5 et le Bluetooth 5.0 et offre jusqu'à 14 heures d'autonomie. Un microphone est également intégré.

Le Chromebook Acer Spin 513 CP513-1H-S2J0/MQ Touch est en réduction à 329 € au lieu de 349 € sur Boulanger. Jusqu'au 4 février, vous pouvez bénéficier d'un remboursement de 50 € pour l'achat de ce Chromebook.

Il est également proposé d'occasion en très bon état à 200 € sur Rakuten.

