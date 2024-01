Commençons par le pack Samsung Galaxy S9 FE+ 128 Go + Smart Cover Hybride.

La tablette est dotée d'un écran LCD Retina 90Hz de 12,4 pouces à faible lumière bleue et faible scintillement d'une résolution de 2560 x 1600 pixels.

Côté stockage, on trouve 128 Go extensibles jusqu'à 1 To via microSD.

Elle offre 2 capteurs photo avec 12 MP à l'avant et 8 MP + 8 MP UW à l'arrière ainsi qu'un enregistrement vidéo en 4K.

Sa batterie de 10 090 mAh lui confère une autonomie jusqu'à 13 heures et la tablette se recharge rapidement.

Elle prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.3 et résiste à l'eau et à la poussière grâce à sa certification IP68.

2 haut-parleurs sont intégrés et un S Pen ultra précis est inclus.

Le pack Samsung Galaxy S9 FE+ 128 Go + Smart Cover Hybride est en promotion à 629 € au lieu de 729 €, soit 14% de remise sur Boulanger. Cette offre spéciale est maintenant expirée sur le site officiel et la tablette seule y est proposée à 699 €.







