Geekbuying, ce revendeur chinois qui dispose d'entrepôts en Europe, nous propose aujourd'hui trois belles offres sur des mini PC. Ces ordinateurs, à taille ultra réduite, font le travail autant, voire mieux, que des modèles un peu plus classiques.

Commençons par le mini PC AMR5. Cet ordinateur de bureau, taille réduite, est doté d'un processeur AMD Ryzen 5 5600U couplé à 16 Go de mémoire vive (RAM). Il intègre un disque SSD de 512 Go, sur lequel est installé Windows 11, ainsi qu'une puce qui gère le WiFi et le Bluetooth. À l'usage, cette mini tour peut être réglée en termes de bruit, notamment grâce à sa molette réglable pour les modes de ventilation.

Ce mini PC AMR5 est vendu 315,99 € au lieu de 394 € avec le code NNNFRSOLDEAMR5. La livraison est gratuite, sous 10 jours.





Continuons avec le mini PC GK3 Plus. Cette mini tour affiche un processeur Intel Alder Lake N95 de 12ème génération couplé à 8 Go de RAM. Côté stockage, elle intègre un disque SSD NVMe M.2 de 256 Go sur lequel est installé Windows 11 Professionnel. En termes de connectique, ce boitier est doté de 2 x HDMI, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, VGA, port Ethernet 1 Gbps.

Ce mini PC GK3 Plus est proposé à 124,99 € au lieu de 181 € avec le code NNNFRSOLDEGK3. La livraison est gratuite et prévue dans les 10 jours.

Enchainons avec la mini tour BMAX B3. Cet ordinateur fixe est doté d'un processeur Intel Celeron N5095 de 11ème génération couplé à 16 Go de mémoire vive. Son disque SSD de 512 Go intègre Windows 11 d'origine, ainsi qu'un module qui gère le WiFi et le Bluetooth. Coté connectique, le boitier possède 2 HDMI 4K 60 Hz, 4 ports USB 3.0, un port Jack 3,5 mm et un port Ethernet 1 Gbps.

Cette mini tour BMAX B3 est vendue 159,99 € au lieu de 235 € avec le code NNNFRSOLDEB3PC. La livraison est gratuite, depuis l'Europe, dans un délai de 3 à 10 jours.





