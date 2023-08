Geekbuying, ce revendeur chinois qui dispose d'entrepôts en Europe, nous propose aujourd'hui trois belles offres sur des mini PC. Ces ordinateurs, à taille ultra réduite, font le travail autant, voire mieux, que des modèles un peu plus classiques.

Commençons par le mini PC AMR5. Cet ordinateur de bureau, taille réduite, est doté d'un processeur AMD Ryzen 5 5600U couplé à 16 Go de mémoire vive (RAM) ainsi qu'une puce AMD Radeon Graphics. Il intègre un disque SSD de 512 Go, sur lequel est installé Windows 11, ainsi qu'une puce qui gère le WiFi et le Bluetooth. À l'usage, cette mini tour peut être réglée en termes de bruit, notamment grâce à sa molette réglable pour les modes de ventilation.

Ce mini PC AMR5 est proposé à 295 € au lieu de 334,90 € avec le code NNNFRAMR5 chez Geekbuying. La livraison est prévue sous 10 à 20 jours, gratuitement.





Continuons avec le tapis de course XQIAO OVICX Q2S. Cet appareil pliable dispose d'un tapis d'une largeur de 43 cm. Un écran analogique se charge de vous donner toutes les informations liées à la vitesse, le temps ainsi que la distance parcourue. Un support est également inclus, permettant de poser une tablette tactile pour visualiser une vidéo durant le sport.

Ce tapis de course XQIAO OVICX Q2S est vendu 269 € avec le code NNNFRQX chez Geekbuying. La livraison est gratuite sous 2 à 7 jours, depuis la Pologne.





Enchainons avec le robot de piscine Genkinno P1. Ce robot autonome et sans fil fonctionne de manière indépendante, sans nécessiter d'équipements supplémentaires tels que des tuyaux ou des pompes à surpression. Il est équipé d'un moteur (max 100 W) qui peut efficacement collecter les feuilles, le sable, les insectes, les poils d'animaux et même les gros débris durant environ 120 minutes. Sa capacité d'aspiration et de déplacement est trois fois supérieure à celle d'autres produits similaires, ce qui le rend plus performant et économe en énergie. Ce produit convient pour les piscines allant jusqu'à 150 m².

Ce robot de piscine Genkinno P1 est commercialisé à 329 € au lieu de 362 € avec le code NNNFRGKP1 chez Geekbuying. La livraison est offerte sous 3 à 10 jours depuis l'Europe.





