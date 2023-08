Pour rappel Geekbuying est un revendeur proposant du matériel de qualité expédié d'Europe avec des livraisons en quelques jours. Découvrons aujourd'hui une sélection sur les stations d'énergie portables et les panneaux solaires.

Commençons par la station d'énergie OUKITEL ABEARL P5000 qui possède une batterie de 5120 Wh, de quoi charger sans souci n'importe quel appareil, y compris ceux nécessitant beaucoup de puissance compte tenu également de sa puissance maximale en sortie de 2000 W.

Concernant les connectiques, une quinzaine différentes sont présentes, vous n'aurez donc aucun souci de connexion. Avec 2 roulettes pour la déplacer facilement (attention 52 kg sur la balance !), cette dernière pourra vous suivre presque partout.

Geekbuying propose la station d'énergie OUKITEL ABEARL P5000 au prix réduit de 2399 € avec le code NNNFRABP5000 et avec une livraison gratuite depuis l'Europe en 3 à 10 jours.



Poursuivons avec la station d'énergie portable OUKITEL P2001 Ultimate 2000W qui possède pour sa part une batterie portable d'une capacité de 2000 Wh, idéal pour alimenter par exemple un réfrigérateur pendant maximum 23 heures.

Et pour aller plus loin, rien de mieux que d'utiliser conjointement le panneau solaire pliable OUKITEL PV200 qui permet de recharger la station gratuitement en utilisant l'énergie du soleil à une puissance de 200 W et avec un rendement maximum annoncé de 21%. Idéal pour les adeptes du camping-car ou pour toute personne éloignée d'une source d'énergie.

Geekbuying propose le pack station d'énergie OUKITEL P2001 Ultimate + panneau solaire pliable OUKITEL PV200 à seulement 1229 € avec le code promo NNFRSOLDEP21 et également avec la livraison gratuite depuis l'Europe en 3 à 10 jours.



Terminons enfin avec le panneau solaire pliable Oukitel PV400 qui utilise des cellules monocristallines qui lui offrent une puissance solaire pouvant aller jusqu'à 400 W. Son taux de conversion est de maximum 23%, pour une tension en circuit ouvert de 48 V et un courant de court-circuit de 12 A.

L'inclinaison du module photovoltaïque est importante afin de récupérer au maximum les rayons du soleil et, par conséquent, produire davantage d'énergie. Et ça tombe plutôt bien, car le PV400 est doté d'une béquille.

Le panneau solaire est pliable, et vous pouvez très facilement le transporter où que vous alliez, et une fois déplié vous pouvez bénéficier d'une importante surface d'exposition de 105 x 233 cm.

Il dispose d'un revêtement ETFE de longue durée, qui peut prolonger sa durée de vie, sachant qu'il est étanche (IP65) pour le protéger des éclaboussures d'eau (attention, évitez de le laisser sous la pluie).

Avec son connecteur MC4, il est compatible avec de nombreuses centrales électriques et autres générateurs du marché, idéal pour le camping hors réseau et les pannes de courant inattendues.

Ce panneau solaire Oukitel PV400 est proposé au prix réduit de 399 € avec le code NNNFRPV4 et avec la livraison gratuite depuis l'Europe sous 10 jours.





