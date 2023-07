Geekbuying nous propose aujourd'hui 2 offres assez exceptionnelles sur un mini PC et sur le classique nano-ordinateur Raspberry Pi 4 B.

Commençons tout d'abord par le mini PC AMR5 qui est un ordinateur de bureau de taille réduite. Il intègre pourtant un puissant processeur AMD Ryzen 5 5600U épaulé par pas moins de 16 Go de mémoire vive (RAM) et par un disque SSD de 512 Go, sur lequel est déjà installé Windows 11. Il possède également une puce dédiée permettant de gérer le WiFi et le Bluetooth.

Signalons la présence d'une molette réglable pour les modes de ventilation, permettant de gérer la chaleur, et surtout le bruit généré.

Vous trouverez le mini PC AMR5 à seulement 299,99 € au lieu de 394 € avec le code NNNFRSOLDEAMR5. La livraison est gratuite, sous 10 à 20 jours.





Poursuivons avec le nano-ordinateur Raspberry Pi 4 B. De la taille d'une carte de crédit, vous pourrez pourtant l'utiliser comme un ordinateur standard, ou le connecter à jusqu'à 2 écrans. Il intègre un SoC Broadcom 2711 avec processeur ARM Cortex-A72 4 coeurs à 1,5 GHz et est épaulé par 4 à 8 Go de RAM selon la version. Il gère le double affichage avec des résolutions jusqu'en 4K.

Au niveau des connectiques, vous ne serez pas déçu par le Raspberry Pi 4 modèle B avec 2 ports micro-HDMI, 1 port MIPI CSI, 2 ports USB 2.0, 1 port micro USB, 2 ports USB 3.0, 1 port MIPI DPI et enfin 1 port GPIO.

Vous trouverez également le support du Wi-Fi 802.11b/g/n /ac de 2,4 GHz et 5,0 GHz, du Bluetooth 5.0, ainsi que de l'Ethernet Gigabit.

Le Raspberry Pi 4 Model B est disponible en deux versions avec la livraison gratuite en 10 à 20 jours à des prix très intéressants :

