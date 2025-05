Voici en premier une petite présentation du modèle AOOSTAR GEM12 Pro Max.

Il est équipé du processeur Ryzen 7 8845HS (jusqu’à 5,1 GHz, 8 cœurs / 16 threads) et intègre 32 Go de mémoire vive DDR5 à 5600 MHz (extensible jusqu’à 64 Go) ainsi qu’un SSD de 1 To. Le GPU AMD Radeon 780M, intégré au processeur, prend en charge les contenus graphiques avec une excellente efficacité, notamment en multimédia et en jeux légers.

Le port OCULINK indépendant permet la connexion à un GPU externe (eGPU) avec une latence minimale et sans occuper les emplacements M.2 NVMe, ce qui autorise une configuration avec deux SSD NVMe.

Grâce à ses deux ports USB 4, un port HDMI et un DisplayPort, le GEM12 Pro Max peut gérer jusqu’à 4 écrans 4K à 120 Hz.

Un écran secondaire intégré permet de surveiller en direct l’état du système via une application AOOSTAR dédiée. Le lecteur d’empreintes digitales garantit un accès sécurisé et rapide à votre ordinateur.

La version 2.0 du système de ventilation AOOSTAR offre des performances thermiques optimales, ajustables via une interface logicielle permettant de choisir entre différents modes de fonctionnement selon vos besoins.

Le mini PC prend également en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2 et est livré avec Windows 11.

Retrouvez l'AOOSTAR GEM12 Pro Max à 579 € grâce au code NNNFRGM12P sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.





Et voici quelques autres modèles de la marque à prix réduit en ce moment sur Geekbuying :

AOOSTAR N1 Pro à 189 € avec le code NNNBPM02 (Intel N150 4 cœurs max 3,6 GHz, Intel UHD Graphics, RAM 12 Go LPDDR5, SSD 512 Go, triple affichage 4K, WiFi 5, Bluetooth 4.2, 2x LAN 2,5 GHz, Windows 11)





(Intel N150 4 cœurs max 3,6 GHz, Intel UHD Graphics, RAM 12 Go LPDDR5, SSD 512 Go, triple affichage 4K, WiFi 5, Bluetooth 4.2, 2x LAN 2,5 GHz, Windows 11) AOOSTAR N1 Pro à 209 € avec le code NNNBPM01 (Intel N150 4 cœurs max 3,6 GHz, Intel UHD Graphics, RAM 12 Go LPDDR5, SSD 1 To, triple affichage 4K, WiFi 5, Bluetooth 4.2, 2x LAN 2,5 GHz, Windows 11)





(Intel N150 4 cœurs max 3,6 GHz, Intel UHD Graphics, RAM 12 Go LPDDR5, SSD 1 To, triple affichage 4K, WiFi 5, Bluetooth 4.2, 2x LAN 2,5 GHz, Windows 11) AOOSTAR GEM12+ à 549 € avec le code NNNFRGM12 (Ryzen 7 Pro 8845HS 8 cœurs max 5,1 GHz, Radeon 780M, RAM 32 Go DDR5, SSD 1 To, quadruple affichage 4K 120Hz, USB4 avec support 8K 60Hz, WiFi 6, Bluetooth 5.2, 2x LAN 2,5 GHz, 1x Oculink, Windows 11)





(Ryzen 7 Pro 8845HS 8 cœurs max 5,1 GHz, Radeon 780M, RAM 32 Go DDR5, SSD 1 To, quadruple affichage 4K 120Hz, USB4 avec support 8K 60Hz, WiFi 6, Bluetooth 5.2, 2x LAN 2,5 GHz, 1x Oculink, Windows 11) AOOSTAR GEM12+ Pro à 579 € avec le code NNNFR12PP (avec écran, déverrouillage par empreinte digitale, Ryzen 7 Pro 8845HS 8 cœurs max 5,1 GHz, Radeon 780M, RAM 32 Go DDR5, SSD 1 To, quadruple affichage 4K 120Hz, USB4 avec support 8K 60Hz, WiFi 6, 2x LAN 2,5 GHz, 1x Oculink, Windows 11)

