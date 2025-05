On commence avec l'enceinte résidentielle Sonos Era 300.

Équipée de six haut-parleurs répartis à l’avant, sur les côtés et sur le dessus, elle est compatible Dolby Atmos, projetant le son dans toutes les directions, pour une immersion sonore en trois dimensions. Ses six amplificateurs numériques de classe D assurent un rendu clair, puissant et parfaitement équilibré.

La technologie Trueplay intégrée ajuste automatiquement l’égalisation de l’enceinte en analysant l’acoustique de votre pièce (via l’application Sonos), garantissant une restitution optimale quel que soit l’environnement.

L'Era 300 est dotée d’un interrupteur physique de microphone, vous permettant de désactiver l’assistant vocal à tout moment. Des touches tactiles vous permettent de régler le volume, de mettre en pause ou de changer de morceau en toute simplicité.

Vous pouvez également associer deux Era 300 à une Sonos Arc ou une Sonos Beam (Gen 2) pour créer un système surround multicanal immersif. L'enceinte prend en charge le WiFi 6, le Bluetooth 5.0 et AirPlay 2.

L'enceinte Sonos Era 300 est disponible en noir ou blanc à 369,99 € grâce à la remise au panier de 30 € chez Boulanger.

Pour rappel, son prix officiel s'élève à 499 €.



On continue avec le PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10.

Il est équipé d'un grand écran de 16 pouces au format 16:10. Grâce à sa dalle IPS WUXGA (1920 x 1200 px), il offre une excellente lisibilité, des couleurs fidèles et un confort visuel optimal.

On retrouve un processeur Intel Core i7-13620H doté de 10 cœurs et pouvant atteindre une fréquence maximale de 4,90 GHz. Il est accompagné de 24 Go de RAM DDR5 et d’un SSD de 512 Go.

Il prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.1.

Vous pouvez retrouver le Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 à 699 € chez Leclerc, avec livraison en magasin offerte ou livraison à domicile standard à partir de 5,90 €.



Enfin, on termine avec les écouteurs Bluetooth Bowers & Wilkins Pi8.

Profitez d’un son haute résolution authentique grâce à une connexion 24 bits, pour une qualité audio supérieure. Les transducteurs à cône en carbone des écouteurs garantissent une restitution sonore d’une grande fidélité. En minimisant la distorsion et en affinant les hautes fréquences, ils révèlent des détails subtils souvent perdus avec des transducteurs classiques.

L'étui du Pi8 fait aussi office de transmetteur audio. Compatible avec aptX Adaptive, il peut diffuser le son de n’importe quelle source, comme un ordinateur, un téléviseur ou un système embarqué dans un avion, directement vers vos écouteurs.

Grâce à la connexion multipoint, les Pi8 peuvent se connecter à deux appareils simultanément, et il vous suffit de poser l'étui de recharge sans fil sur une station de charge sans fil compatible pour continuer à profiter de votre musique, où que vous soyez.

Les écouteurs Bluetooth Bowers & Wilkins Pi8 (modèle intra-auriculaire) sont disponibles en noir d'occasion comme neufs et vendus par Amazon Seconde main à 289,26 €, avec seulement l'emballage d'origine endommagé (annonce visible dans "autres vendeurs sur Amazon").

Pour information, leur prix officiel s'élève à 399 €.

