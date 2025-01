On commence avec le robot cuiseur Moulinex Companion XL YY4968FG.

Avec une puissance de 1550 W et un moteur capable de tourner jusqu’à 16 000 tours par minute, il est capable de réaliser des préparations aussi variées que des sauces, des soupes, des plats mijotés, des desserts et bien plus, tout en offrant une fonctionnalité de nettoyage compatible avec le lave-vaisselle.

Ses 12 programmes automatiques vous permettent de préparer une large gamme de recettes en un minimum de temps. Grâce à sa grande capacité de 4,5 L, il peut réaliser des plats pour jusqu'à 10 personnes.

Le robot coupe, prépare, cuit, mijote, fait cuire à la vapeur, saisit, rissole, pétrit et fouette, tout en gardant vos plats au chaud jusqu'au moment du service. Il dispose de cinq accessoires dédiés ainsi que d'un panneau de contrôle tactile pour une utilisation facile. Vous pouvez aussi créer vos propres recettes grâce au mode manuel.

La montée en température de 30°C à 150°C permet une cuisson douce ou intense selon les besoins, tandis que le couvercle de sécurité garantit une utilisation sûre.

Le robot cuiseur Moulinex Companion XL YY4968FG est proposé à 474,73 € au lieu de 699,99 € (prix officiel), soit une remise de 32 % sur Cdiscount avec livraison gratuite.





Et voici quelques autres articles Moulinex et Ninja pour la cuisine à prix réduit en ce moment :

Et n'oubliez pas non plus notre top 3 des promos de la journée (écran PC MSI G2412F, montre connectée Garmin Venu 2 et ASUS ROG Phone 8), notre top 10 des offres Rue du Commerce du moment spécial informatique et image / son ou encore nos bons plans consacrés aux mini PC.