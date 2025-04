Jusqu’au 20 avril inclus, AliExpress célèbre le printemps avec sa grande promotion d’avril, avec des réductions allant jusqu’à -60 % sur une large sélection d’articles.

En complément, plusieurs codes promos sont disponibles pour obtenir des remises supplémentaires :

-3 € dès 29 € d’achat avec le code FRAS03 ,

, -6 € dès 49 € d’achat avec le code FRAS06 ,

, -12 € dès 89 € d’achat avec le code FRAS12 ,

, -20 € dès 159 € d’achat avec le code FRAS20 ,

, -30 € dès 239 € d’achat avec le code FRAS30.

À noter cependant que ces codes sont en quantité limitée et ne s’appliquent pas aux smartphones, ainsi qu’à certaines tablettes, consoles de jeux et processeurs AMD.

Aujourd'hui, voyons voir les offres de la Promo d'avril sur les mini PC.

Voici tout d'abord une petite présentation du mini PC Blackview MP100.

Équipé d’un processeur Ryzen 7 5700U ou 5825U, doté de 8 cœurs et 16 threads, il offre une fréquence de base de 1,8 GHz pouvant atteindre 4,3 GHz en mode turbo, garantissant des performances fluides et réactives pour le multitâche, le traitement graphique ou le divertissement.

La carte graphique AMD Radeon intégrée prend en charge un affichage 4K UHD sur trois écrans simultanément, avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144Hz.

Côté mémoire, il est proposé avec 16 Go de RAM DDR4 cadencée à 3200 MHz en double canal, extensible jusqu’à 64 Go pour encore plus de fluidité. Il intègre un SSD M.2 de 1 To, avec la possibilité d’ajouter un second disque 2,5" (SSD ou HDD) jusqu’à 2 To.

Le Blackview MP100 est livré avec Windows 11 Home préinstallé et prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.

Il propose également une connectique complète, avec un port Ethernet Gigabit, un DisplayPort (jusqu’à 4K à 144 Hz), un HDMI 2.0 (jusqu’à 4K à 60 Hz), deux ports USB-C (4K à 60 Hz, 10 Gbps), deux USB 3.2 Gen2, un port USB 2.0 et un port RJ45 LAN.

Le Blackview MP100 modèle 16 Go / 1 To est à 267,59 € grâce au code FRAS30 avec livraison gratuite depuis la France.





Les mini PC suivants sont également disponibles à prix réduit pour la Promo d'avril AliExpress :

BMAX B6 Power à 211,61 € avec le code FRAS20 (Core i7-1060NG7 jusqu'à 3,8GHz, Intel Iris Plus Graphics, RAM 16 Go LPDDR4, SSD 1 To, triple affichage 4K, Windows 11, WiFi 6, BT 5.2)





(Core i7-1060NG7 jusqu'à 3,8GHz, Intel Iris Plus Graphics, RAM 16 Go LPDDR4, SSD 1 To, triple affichage 4K, Windows 11, WiFi 6, BT 5.2) BMAX B5A Pro à 215,64 € avec le code FRAS30 (Ryzen 7 5825U ou 5700U jusqu'à 4,5GHz, Radeon Graphics, RAM 16 Go DDR4 jusqu'à 64 Go, SSD 512 Go, triple affichage 4K, Windows 11, WiFi double-bande, BT 5.0)





(Ryzen 7 5825U ou 5700U jusqu'à 4,5GHz, Radeon Graphics, RAM 16 Go DDR4 jusqu'à 64 Go, SSD 512 Go, triple affichage 4K, Windows 11, WiFi double-bande, BT 5.0) ACEMAGIC S3A à 363,79 € avec le code FRAS30 (Ryzen 7 5700U jusqu'à 4,3GHz, Radeon Graphics, RAM 32 Go jusqu'à 64 Go, SSD 1 To, triple affichage 4K, Windows 11 Pro, WiFi 6, BT 5.2)





BMAX B9 Power à 425,02 € avec le code FRAS30 (Core i9-12900H 14 cœurs jusqu'à 5GHz, Intel Iris Xe Graphics, RAM 32 Go, SSD 1 To, triple affichage 4K, support Dynamic HDR, Windows 11, WiFi 6, BT 5.2)





(Core i9-12900H 14 cœurs jusqu'à 5GHz, Intel Iris Xe Graphics, RAM 32 Go, SSD 1 To, triple affichage 4K, support Dynamic HDR, Windows 11, WiFi 6, BT 5.2) GEEKOM IT13 à 598,40 € avec le code FRAS30 (Core i9-13900HK 14 cœurs jusqu'à 5,4GHz, Intel Iris Xe Graphics, RAM 32 Go jusqu'à 64 Go, SSD 1 To, quadruple affichage avec 2 écrans 8K et 2 écrans 4K, Windows 11 Pro, WiFi 6E, BT 5.2)

Retrouvez l’ensemble des offres sur la page spéciale consacrée à la Promotion d’avril sur AliExpress.

