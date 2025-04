Voici tout d'abord la station électrique portable SolarPlay Q2501.

Avec une capacité de 2160 Wh et une puissance de sortie continue de 2400 W (4800 W en crête), elle est capable d’alimenter une large gamme d’appareils.

La centrale permet de régler la puissance d’entrée sur cinq niveaux différents selon vos besoins : 300 W, 500 W, 700 W, 900 W et 1100 W.

Grâce à la technologie de double charge développée par SolarPlay, la Q2501 peut être entièrement rechargée en seulement 1,5 heure et peut également atteindre une charge complète en environ 1,8 heure à 1100 W. Il est possible de la recharger via prise secteur, panneau solaire ou prise allume-cigare.

En cas de panne de courant, le système UPS (alimentation sans interruption) prend automatiquement le relais en basculant vers la batterie interne en seulement 0,08 seconde, garantissant ainsi une continuité d’alimentation sans interruption.

L'écran LED offre une lecture claire des données essentielles comme le niveau de charge, la consommation en temps réel ou l’autonomie restante.

Retrouvez la centrale électrique portable SolarPlay Q2501 à 509,99 € grâce au code FRAS30 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Allemagne.

Pour information, SolarPlay affiche un prix de base de 649 € pour ce modèle sur son site.





On continue avec l'enceinte Bluetooth portable LG XBOOM XL7S.

Elle délivre un son puissant et dynamique, grâce à une puissance sonore de 250 W accompagnée de basses profondes et percutantes.

Son woofer de 20,32 cm (8") associé à un haut-parleur d’aigus de 6,35 cm (2,5") offre une restitution sonore riche et équilibrée, même à fort volume. L’effet Bass Boost intensifie les fréquences graves pour une immersion totale, que ce soit en intérieur ou en plein air. Grâce à la batterie intégrée, l’enceinte peut offrir jusqu’à 20 heures d’autonomie.

La XBOOM XL7S est dotée d'un écran LED personnalisable, capable d’afficher des animations, des messages ou des effets lumineux qui suivent le rythme de la musique, ainsi que de lumières RGB.

Pensée pour la mobilité, elle intègre une poignée télescopique et des roulettes pour un transport facile. Elle est également résistante aux éclaboussures (certification IPX4).

Compatible Bluetooth, l'enceinte permet un appairage rapide avec vos appareils et offre aussi des entrées auxiliaires et USB. Elle propose également en plus un mode karaoké avec contrôle des voix et des effets.

La LG XBOOM XL7S est en ce moment en réduction à 269,99 € au lieu de 399,90 €, soit une remise de 32 % sur Amazon.

À noter que LG indique un prix de 449 € pour la XBOOM XL7S sur son site.



Enfin, on termine notre top 3 avec l'aspirateur balai laveur Bissell B4000N CrossWave OmniForce Edge Pro.

Il offre une grande puissance avec un mode normal à 18 AW, un mode Turbo atteignant 31 AW et jusqu'à 30 minutes d’autonomie (ou 20 minutes en mode Turbo). Il s’adapte à tous types de surfaces grâce à ses trois modes de nettoyage : PowerVac, PowerMop et Turbo.

Le mode PowerVac permet un nettoyage à sec efficace, tandis que le mode PowerMop aspire et lave les sols simultanément. Le mode Turbo, quant à lui, apporte un surplus de puissance idéal pour les tapis.

Grâce à la technologie ZeroGap, vous pouvez nettoyer au plus près des murs et des plinthes, tandis que la technologie Tangle-Free limite l’enroulement des cheveux et des poils d’animaux autour de la brosse.

La conception à double réservoir garantit un nettoyage toujours à l’eau propre, en séparant l’eau sale de l’eau propre (660 ml pour le réservoir propre, 440 ml pour le sale). Le filtre antimicrobien, combiné aux solutions nettoyantes fournies, préserve la fraîcheur de l'appareil tout en minimisant les odeurs.

Et pour encore plus de praticité, le système d’autonettoyage intégré permet à l’appareil de se nettoyer tout seul après utilisation.

L'aspirateur Bissell B4000N CrossWave OmniForce Edge Pro est proposé à 349,99 € au lieu de 469,99 € (prix officiel), soit une remise de 25 % chez Darty avec la livraison offerte.



