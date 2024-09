On commence d'abord avec les écouteurs Bluetooth Xiaomi Redmi Buds 6 Active - Bleu.

Dotés d'un pilote dynamique de 14,2 mm, ils offrent des basses profondes et des médiums clairs et proposent cinq modes d'égalisation sur l'application.

Grâce à leurs deux microphones, à la technologie Beamforming et à l'algorithme DNN-ENC, les écouteurs réduisent efficacement le bruit ambiant, assurant une clarté vocale impeccable même dans des environnements bruyants.

Gérez facilement la musique, les appels et les assistants vocaux grâce à une interface tactile réactive et profitez de jusqu'à 6 heures d'écoute ininterrompue, et jusqu'à 30 heures avec l'étui de chargement.

Retrouvez les écouteurs sans fil Xiaomi Redmi Buds 6 Active en bleu en promotion sur Amazon à 15,76 € au lieu de 24,57 €, soit une remise de 36 %. À noter que leur prix officiel s'élève à 39,99 €.



On passe maintenant à la souris gaming sans fil Logitech G G502 X PLUS - Blanc.

Elle garantit une réactivité et une précision optimales avec la technologie hybride optique-mécanique ainsi qu'une connexion sans fil ultra-rapide LIGHTSPEED.

Le capteur HERO 25K offre une précision extrême jusqu'au niveau sub-micron, sans lissage, filtrage ni accélération.

La souris est équipée d'un bouton DPI-shift amovible et réversible, permettant une configuration sur mesure selon votre prise en main et vos préférences.

Personnalisez l'éclairage à 8 LED de la souris grâce aux effets dynamiques qui s'adaptent à votre gameplay. La détection de jeu actif optimise également la durée de vie des piles.

Grâce à la molette double mode, alternez entre un défilement ultra-rapide et un mode de précision, avec deux boutons latéraux supplémentaires pour un contrôle encore plus poussé.

La souris de jeu sans fil Logitech G G502 X PLUS est disponible en blanc à 108,84 € avec le code FD10 sur Amazon jusqu'à ce soir 23h59, fin des French Days. Son prix officiel s'élève à 169 €.



Enfin, on termine notre top 3 du jour avec la montre connectée CMF by Nothing Watch Pro.

Elle est équipée d'un écran AMOLED de 1,96 pouce offrant des couleurs éclatantes et des détails nets. Avec une luminosité maximale de plus de 600 cd/m2 et une résolution de 410 x 502, l'affichage est clair et réactif, avec un taux de rafraîchissement de 58 fps pour une utilisation fluide.

La montre propose un suivi en temps réel de votre fréquence cardiaque, saturation en oxygène et vos niveaux de sommeil et de stress. Elle vous rappelle de vous hydrater, de bouger et permet de définir des objectifs personnalisés pour suivre vos progrès.

Grâce au GPS multiple intégré, la CMF Watch Pro suit avec précision vos activités en extérieur. Ses 5 systèmes GPS fournissent des données précises pour la course, le vélo, la marche ou la randonnée. Avec 110 modes de sport et une étanchéité IP68, elle peut vous accompagner partout sans problème.

Avec un microphone et un haut-parleur intégrés, la montre réduit les bruits de fond pour des conversations plus claires. L'IA, entraînée avec plus de 100 000 modèles de bruit, reconnaît et filtre les sons indésirables pour des appels nets.

Profitez d'une autonomie allant jusqu'à 13 jours en utilisation classique, 11 jours en usage intensif et jusqu'à 45 jours en mode économie d'énergie. La montre offre également 18 heures d'appels Bluetooth et 27 heures d'utilisation GPS en continu.

La montre connectée CMF by Nothing Watch Pro est proposée à 59 € sur Amazon jusqu'à ce soir grâce au code FD10.

