On commence avec le mini PC BMAX B5A Pro.

Équipé d’un processeur Ryzen 7 5825U ou 5700U capable d’atteindre jusqu’à 4,5 GHz, il offre des performances solides pour le multitâche, la bureautique avancée, le divertissement ou encore le travail créatif. Associé à une carte graphique AMD Radeon intégrée, il prend en charge le triple affichage simultané en 4K à 60 Hz.

Avec 16 Go de mémoire DDR4 (extensible jusqu’à 64 Go) et un SSD NVMe de 512 Go, le mini PC garantit une réactivité sans faille et un démarrage ultra-rapide.

Il est également préinstallé avec Windows 11 et supporte le WiFi double bande et le Bluetooth 5.0.

Retrouvez le mini PC BMAX B5A Pro à 215,81 € grâce au code ASFR30 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.



On continue avec la OnePlus Pad 2 256 Go WiFi.

Elle embarque un grand écran LCD de 12,1 pouces avec une résolution 3K, un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 144 Hz et une luminosité de 900 nits.

Sous le capot, on retrouve la puce Snapdragon 8 Gen 3 couplée à 12 Go de RAM LPDDR5x et 256 Go de stockage rapide UFS 3.1.

Pour le son, elle s’appuie sur un système audio à six haut-parleurs stéréo certifiés Hi-Res. L’autonomie est assurée par une batterie de 9 510 mAh compatible avec la charge rapide 67 W SUPERVOOC.

Côté connectivité, la tablette prend en charge le WiFi 7, le Bluetooth 5.4 et propose un port USB-C 3.2 Gen 1.

Elle fonctionne également sous OxygenOS 14.1, basé sur Android, et intègre l’AI Toolbox.

La tablette OnePlus Pad 2 est à 351,99 € grâce au code ASFR30 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Espagne.

Pour information, la marque indique un prix de base de 549 € sur son site.



Enfin, on termine avec l'enceinte Bluetooth portable JBL Charge Essential 2.

Grâce au Son Pro Original JBL et à une puissance de 40 W, profitez d’un son clair, puissant et immersif.

Dotée d’une autonomie allant jusqu’à 20 heures, elle vous suit du matin jusqu’au bout de la nuit. Et avec son port USB intégré, elle fait aussi office de chargeur portable pour vos appareils.

Avec sa certification IPX7, l'enceinte est également résistante à l'eau.

Vous pouvez trouver la JBL Charge Essential 2 à 98,96 € en ce moment sur la Fnac, soit une remise de 38 % par rapport à son prix officiel de 159,99 €.



