Geekbuying nous propose une nouvelle fois 3 excellentes affaires sur des mini PC à des prix vraiment ultras attractifs. Que demander de plus ?

Commençons par le mini PC BMAX B6 Plus qui intègre un processeur Intel Core i3-1000NG4 double coeur (fréquence de base de 1,1 GHz et jusqu'à 3,2 GHz) pour un fonctionnement ultra fluide sous Windows. Il est épaulé par la puce graphique Intel Iris Xe Graphics, par pas moins de 12 Go de mémoire vive LPDDDR4 et enfin par un disque SSD M.2 NVMe de 512 Go pour stocker vos données (plus un second emplacement libre).

Le BMAX B6 Plus gère le Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) et le Bluetooth 4.2 pour des connexions rapides, et possède de nombreux ports et connecteurs avec 3 ports USB 3.0, 1 de type-C, 1 connecteur Ethernet RJ 45 Gigabits, 1 audio 3,5 mm jack, et enfin 2 HDMI 2.0b.

Pour un poids plume de 370 g et une taille réduite de 26,7 x 15,6 x 7,4 cm, il possède une batterie au lithium et comprend un support métallique, un adaptateur et un guide d'utilisation.

Vous trouverez le mini PC BMAX B6 Plus vendu au prix ultra réduit de 165 € avec le code NNNFRB6 chez Geekbuying. La livraison est offerte avec une expédition en quelques jours depuis l'Europe.



Continuons avec le mini PC GMK M2 qui mesure pour sa part 114 * 106 * 42,5 mm pour un poids de 0,5 kg. Il intègre un puissant processeur Intel Core i7 11390H 4C/8T (jusqu’à 5 GHz en mode Turbo) et est épaulé par un chipset graphique Intel Iris Xe Graphics et 16 Go de mémoire vive (RAM). A noter la présence d'une carte WiFi 6 et du Bluetooth 5.2.

Vous trouverez Windows 11 Pro installé sur un disque SSD de 1 To (M.2. 2280 NVMe PCIe 3.0, mais le PCIe 4 est géré et extensible jusqu'à 2 To). A noter que ce mini PC gère la 4K avec une double connexion HDMI et un connecteur type-C permettant de connecter jusqu'à 3 écrans en 4K en 60 Hz. Vous trouverez également 3 ports USB 3.2, 1 USB 2.0, 1 port DC, 1 audio et enfin une prise RJ45 ethernet 2,5 Gbps, le tout pour un TDP de seulement 35 watts.

Vous trouverez le mini PC GMK M2 à seulement 290 € au lieu de 352 € avec le code NNNFRGMKM2 chez Geekbuying. La livraison est offerte, dans un délai de 10 à 20 jours.





Terminons avec le mini PC Blackview MP60 qui est équipé du système d’exploitation Windows 11 Pro. De petite taille, 128 x 128 x 52 mm, et pesant seulement 390 g, il est équipé d’un processeur Intel Celeron N5095 qui peut atteindre une fréquence de 2,9 GHz et d'un processeur graphique Intel HD Graphics 500. Il intègre 16 Go de mémoire vive DDR4 et 512 Go de stockage SSD SATA (extensible jusqu'à 2 To).

Il peut supporter l’affichage de deux écrans 4K en même temps grâce à ses deux ports HDMI. Il dispose également d’une connexion Wi-Fi bi-bande 2,4 G + 5 G, d’un port Ethernet Gigabit et du Bluetooth 4.2. Il est doté d’un système de dissipation silencieuse de la chaleur.

Au niveau des connectiques on trouvera 2 ports USB 2.0, 2 ports USB 3.0, 2 HDMI, 1 DC, 1 ethernet gigabit et 1 jack 3.5 mm micro.

Vous trouverez le mini PC Blackview MP60 au petit prix de 189,99 € avec le code NNNFRMP60 et avec la livraison gratuite depuis l'Europe en quelques jours.





