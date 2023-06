Le célèbre revendeur Geekbuying propose aujourd'hui 2 mini PC en promotion. Pour rappel, ce revendeur est basé en Asie mais dispose de nombreux entrepôts en Europe, ce qui permet de bénéficier de prix préférentiels tout en profitant d'un délai de livraison en quelques jours depuis l'Europe.

Commençons cette sélection par le mini PC BMAX B7, qui possède un puissant processeur Intel Core i7-11390H avec une fréquence de base de 3,4 GHz jusqu'à 5,0 GHz pour une fluidité des applications, une navigation Web rapide et une gestion efficace des tâches multitâches. Vous pouvez sans souci accomplir vos tâches quotidiennes sans effort, que ce soit la création de documents, l'édition de vidéos ou le streaming de contenus en haute résolution.

Il intègre la puce graphique Intel Iris Xe Graphics, 16 Go de mémoire vive DDR4 RAM et enfin un disque SSD M.2 NVMe d'1 To pour stocker toutes vos données sans se limiter.

Le BMAX B7 est équipé du Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) et du Bluetooth 5.2, vous offrant des connexions rapides et stables pour vos périphériques et accessoires. Vous pouvez également connecter facilement des moniteurs externes grâce à ses 2 ports HDMI 2.0b, pour étendre votre espace de travail ou profiter d'une expérience de divertissement encore plus immersive.

Malgré sa petite taille, le BMAX B7 est équipé de nombreux ports et connecteurs. Vous disposez de 2 ports USB 3.0, de 2 USB 2, d'un connecteur Ethernet RJ 45 Gigabits et d'un USB C, ainsi que d'une prise audio 3,5 mm. Que ce soit pour connecter des clés USB, des souris, des claviers ou d'autres périphériques essentiels, le BMAX B7 répondra à vos besoins en matière de connectivité.

Le BMAX B7 est livré avec Windows 11 Pro préinstallé.

En termes de design, le BMAX B7 est élégant et compact, s'intégrant facilement dans n'importe quel espace de travail ou de divertissement. Son boîtier en alliage d'aluminium lui confère une esthétique moderne tout en assurant une dissipation thermique efficace, garantissant des performances stables même lors d'une utilisation prolongée.

Ce mini PC BMAX B7 est vendu au petit prix de 319,99 € avec le code NNNFRDEB7POWER chez Geekbuying. La livraison est offerte avec une expédition en quelques jours depuis l'Europe.



Terminons avec le mini PC GK3 Plus, qui concentre des performances impressionnantes dans un format ultra-compact. Alimenté par le processeur Intel Alder Lake de 12e génération fonctionnant jusqu'à 3,4 GHz, qu'il s'agisse de multitâches intensifs, de jeux vidéo ou de retouche photo, le GK3 Plus vous garantit une expérience utilisateur fluide et réactive.

Malgré sa taille compacte, ce mini PC regorge de fonctionnalités pratiques. Avec ses connectivités Wi-Fi 5 et Bluetooth 4.2, vous pouvez profiter d'une connexion sans fil rapide et stable, ainsi que d'une compatibilité étendue avec vos périphériques. De plus, il est équipé de multiples ports (2 HDMI 4K@60Hz, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, VGA, Ethernet Gbops, jack 3,5 mm) vous permettant de connecter tous vos appareils et accessoires essentiels. Son châssis en aluminium brossé lui confère une esthétique moderne, tout en assurant une dissipation thermique efficace.

Au niveau de sa capacité de stockage, vous trouverez un disque dur SSD M.2 ultra-rapide de 256 Go et 8 Go de mémoire vive DDR4. A noter que vous pouvez même étendre sa capacité de stockage grâce à son emplacement supplémentaire pour disque dur (maximum 2 To).

Le GK3 Plus est fourni sous Windows 11 Pro.

Ce mini PC GK3 Plus est vendu au petit prix de 119,99 € avec le code NNNFRGK3N95 chez Geekbuying. La livraison est offerte avec un délai de 10 à 20 jours.

Vous pourrez également craquer pour une version améliorée du mini PC GK3 Plus avec comme principales différences la présence de 16 Go de RAM et d'un SSD de 512 Go pour un plus grand espace de stockage. Ce mini PC GK3 Plus 16/512 Go est vendu au prix réduit de 154,99 € avec le code NNNFRGK3MINI et la livraison offerte avec un délai de 10 à 20 jours.



Nous vous invitons à consulter nos précédents bons plans comme l'aspirateur balai Proscenic P12 au super prix de 130 € ou encore les meilleures promotions du jour avec des aspirateurs robots pas cher, enceintes sans fil, écrans PC et disques SSD en promotion !