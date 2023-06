Aujourd'hui, les e-commerçants nous ont présenté de belles offres, mais ce n'est pas fini. En effet, nous vous avons concocté une liste, pour bien terminer la journée, de produits affichant de belles promotions.

Commençons par le smartphone Apple iPhone 14 Pro Max. Ce téléphone portable est doté d'un écran Super Rétina XDR de 6,7" à une définition de 2796 x 1290 px. Il est propulsé par la dernière puce A16 Bionic et possède une certification IP68 le rendant étanche à l'air et à l'eau. Côté photo, on retrouve, à l'arrière, un objectif principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 12 MP. A l'avant, dans l'écran, se situe une caméra de 12 MP. Son stockage est de 128 Go.

Ce smartphone Apple iPhone 14 Pro Max est proposé à 1189 € au lieu de 1479 € soit 20% de remise immédiate chez Rue du commerce. La livraison est offerte dans un délai de 7 jours.

D'autres smartphones sont aussi en promotion comme :







Et d'autres produits sont à prix réduit à savoir :

Aspirateur balai

Barre de son

Clé USB







