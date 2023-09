Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de mini PC qui devrait vous plaire. En effet, ces tours d'ordinateur miniaturisées utilisent des technologies récentes et font le même travail qu'un ordinateur plus conventionnel.

Commençons par le mini PC MINISFORUM GK41. Cet ordinateur miniature, qui mesure 113 x 125 x 30 mm, est propulsé par un processeur Intel Celeron J4125 Quad Core (jusqu'à 2,7 GHz) couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM). Il dispose d'un disque SSD NVMe M.2 de 128 Go ainsi que 2 ports Ethernet 1 Gbps et d'une connectivité WiFi. Un emplacement pour disque SATA 2,5" est prévu ainsi qu'un port pour carte SD.

Ce mini PC MINISFORUM GK41 est vendu 139 € au lieu de 189,99 € soit 27% de réduction chez Amazon. La livraison est offerte pour le lendemain.

D'autres mini PC sont également en promotion à savoir :



