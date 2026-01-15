BMAX B8 A Pro

Propulsé par le processeur Ryzen 7 8745HS (8 cœurs, 16 threads), gravé en 4 nm et capable d’atteindre 4,9 GHz, le B8 A Pro délivre des performances haut de gamme. Il gère sans difficulté le multitâche intensif, le montage vidéo, la création de contenu et les jeux.

Le GPU Radeon 780M (12 cœurs, jusqu’à 2 600 MHz) assure un affichage 4K fluide et des graphismes détaillés. Grâce à ses trois sorties vidéo (DisplayPort, HDMI 2.1 et USB-C), il est possible de connecter jusqu’à trois écrans 4K à 60 Hz simultanément.

Doté de 16 Go de RAM DDR5 et d’un SSD NVMe de 512 Go, le B8 A Pro garantit des temps de chargement rapides et une excellente réactivité. Sa compatibilité avec jusqu’à 256 Go de mémoire DDR5 en fait une solution parfaitement adaptée aux usages professionnels, à l’analyse de données et au gaming avancé.

Son système de refroidissement de type "capsule spatiale", combinant double caloduc en cuivre, ventilateur turbo intelligent et flux d’air optimisé par le dessus, assure une dissipation thermique rapide et stable. Les performances restent constantes, même lors d’une utilisation prolongée à pleine charge.

Avec ses ports DP, HDMI, USB-C, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, Ethernet Gigabit RJ45 et prise casque, le B8 A Pro se connecte facilement à tous vos équipements. Il prend également en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2.

Vous pouvez obtenir le BMAX B8 A Pro à 459 € grâce au code NNNFRBB8M sur Geekbuying avec la livraison gratuite depuis l'UE.

MINIX NGC NR774

Il embarque le processeur Ryzen 7 8745HS (8 cœurs / 16 threads), associé à une carte graphique AMD Radeon performante. Capable d’atteindre une fréquence jusqu’à 4,9 GHz, il délivre une puissance de calcul remarquable pour le multitâche intensif, les applications professionnelles exigeantes et la lecture fluide de contenus 4K, tout en maîtrisant la consommation énergétique et la dissipation thermique.

Équipé de 32 Go de RAM DDR5 double canal à 5600 MHz et d’un SSD PCIe 4.0 M.2 2280 de 1 To, le NGC NR774 garantit une réactivité immédiate et des temps de chargement quasi inexistants. Son système de refroidissement à double ventilation, combinant un grand ventilateur avec caloducs en cuivre pour le processeur et un ventilateur dédié au SSD, assure des performances constantes et durables.

Le mini PC dispose de deux ports Ethernet 2,5 GbE, du Wi-Fi 6E tri-bande (2,4 / 5 / 6 GHz) et du Bluetooth 5.2, offrant des connexions rapides, stables et à faible latence. Idéal pour le streaming, les visioconférences, le cloud et les transferts de fichiers volumineux.

Grâce à ses interfaces HDMI (4K 60 Hz), DisplayPort (4K 144 Hz) et deux ports USB-C 4.0 (jusqu’à 8K 60 Hz), le NGC NR774 prend en charge jusqu’à quatre écrans simultanément.

Retrouvez le MINIX NGC NR774 à 549 € en ce moment grâce au code NNNFRNR774 sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis l'UE.

