Barre de son Hisense HS5100 5.1CH

Grâce à sa configuration 5.1 canaux, ses 7 haut-parleurs et sa puissance maximale de 540 W, la HS5100 transforme instantanément le son de votre téléviseur pour une immersion bien supérieure à celle des haut-parleurs intégrés.

Profitez de basses riches et percutantes qui donnent une nouvelle dimension à vos films, séries et musiques. Son caisson de basse sans fil s’intègre facilement à votre intérieur tout en offrant un grave puissant.

Diffusez votre musique en toute simplicité depuis votre smartphone, tablette ou téléviseur grâce au Bluetooth.

Choisissez parmi 6 modes prédéfinis (Jeux, Musique, Cinéma, Sport, News et Nuit) pour un rendu sonore parfaitement adapté à chaque type de contenu et à chaque moment de la journée.

La HS5100 offre une compatibilité étendue avec toutes vos sources grâce à ses entrées HDMI ARC, optique, jack et Bluetooth, assurant une installation simple et polyvalente.

La technologie Dolby Audio, associée à la barre de son, délivre un son clair, puissant et parfaitement équilibré, pour une immersion sonore plus réaliste.

Retrouvez la barre de son Hisense HS5100 à 149,99 € au lieu de 299,99 €, soit une remise de 50 % chez Darty en ce moment.

Huawei Watch Fit 4 (blanc)

Avec seulement 27 g et 9,5 mm d’épaisseur, elle se fait oublier au poignet. Son grand écran AMOLED de 1,82", sans bordures, affiche une luminosité allant jusqu’à 2 000 nits, pour une lisibilité parfaite même en plein soleil.

Profitez de jusqu’à 10 jours d’autonomie maximale (7 jours en usage normal). Une charge complète en seulement 75 minutes suffit pour repartir plusieurs jours.

Conçue pour les sportifs, la Fit 4 propose plus de 100 modes d’entraînement, un baromètre intégré (altitude, dénivelé, pression atmosphérique), un suivi GPS précis HUAWEI Sunflower et le suivi d’itinéraire, y compris pour certains sports aquatiques.

Côté sport, la montre analyse avec précision l’ensemble de vos performances (rythme, distance, dénivelé, itinéraire ou calories) et les affiche en temps réel pour optimiser chaque séance.

Côté santé, elle centralise le suivi du sommeil, de l’oxygénation sanguine (SpO2), du stress, du bien-être émotionnel et du cycle menstruel, offrant une vision complète de votre état physique et mental, directement au poignet.

Compatible iOS et Android, elle s’intègre facilement à votre écosystème mobile.

Vous pouvez obtenir la Huawei Watch Fit 4 en blanc à 91,21 € avec le code WSFR10 sur AliExpress et livraison gratuite depuis la France (prix officiel 169,99 €).

Xiaomi Pad 7 (8 + 256 Go)

Dotée d’un écran 3,2K ultra-haute définition, la tablette peut atteindre un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz selon les usages, offrant une navigation d’une grande fluidité. Sa large couverture colorimétrique et sa luminosité élevée en mode HBM garantissent une excellente lisibilité, y compris en plein soleil. Triple certification TÜV Rheinland, elle est conçue pour limiter la fatigue visuelle et préserver le confort des yeux sur la durée.

L’écran bénéficie d’un revêtement Nano Texture antireflet, capable de supprimer jusqu’à 99 % des reflets et de réduire la réflectivité de 65 %, assurant une visibilité optimale même en extérieur. Son support ajustable, inclinable de 0° à 124°, s’adapte facilement à toutes les positions et à tous les usages.

Pour l’audio, la tablette embarque un mode Volume Boost qui augmente significativement la puissance sonore. Combiné à quatre haut-parleurs haute fidélité, il délivre un son surround 3D immersif.

Côté performances, la Snapdragon série 7 gravée en 4 nm garantit une expérience fluide et réactive, même lors d’applications exigeantes ou de multitâche intensif. La charge rapide 45 W permet de récupérer rapidement de l’autonomie avec un chargeur Xiaomi compatible.

Enfin, grâce à HyperOS 2, la Xiaomi Pad 7 s’intègre parfaitement à votre écosystème : réception des appels, continuité entre applications, connexion automatique au point d’accès mobile et partage instantané de fichiers via NFC.

La Xiaomi Pad 7 (8 + 256 Go) en bleu, vert ou gris est au prix de 267,81 € grâce au code WSFR30 en ce moment sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Espagne (prix de vente conseillé 481 €).

