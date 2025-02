Jusqu'au 5 mars inclus, c'est le retour du Choice Day AliExpress, avec des remises pouvant aller jusqu'à -60 % sur une sélection d'articles.

Pour rappel, le Choice Day est un événement qui revient tous les 1ers du mois sur AliExpress avec de nombreuses remises, des coupons exclusifs et, parfois, la livraison gratuite sur une sélection de produits. Des offres sont habituellement proposées en avant-première la veille des lancements.

Voici les codes disponibles :

2 € de remise dès 19 € d'achat : CDFR002

5 € de remise dès 39 € d'achat : CDFR005

10 € de remise dès 79 € d'achat : CDFR010

20 € de remise dès 159 € d'achat : CDFR020

30 € de remise dès 239 € d'achat : CDFR030

40 € de remise dès 349 € d'achat : CDFR040

50 € de remise dès 439 € d'achat : CDFR050

Attention, les codes sont en quantité limitée et ne sont pas valables pour la téléphonie mobile et les produits qui n'affichent pas la mention "coupon utilisable" au panier.

Voici quelques promotions intéressantes pour ce Choice Day de mars !

