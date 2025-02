On commence avec la montre connectée Xiaomi Watch S3.

Son écran AMOLED 60Hz de 1,43 pouce avec une résolution de 466 x 466 pixels offre une luminosité élevée et une qualité d'image exceptionnelle.

Plus de 150 modes sport sont disponibles, incluant un suivi GNSS à cinq satellites double bande et dix parcours de course intégrés, avec reconnaissance automatique des exercices. Le mode ski professionnel enregistre en détail vos sessions sur les pistes, tandis que l'étanchéité 5 ATM vous permet également d'utiliser la montre pour la natation.

L'analyse de la fréquence cardiaque à 12 canaux améliore la précision du suivi, avec une exactitude moyenne de 97,95 %. La surveillance continue de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène et du stress vous accompagne 24h/24. La montre intègre également des fonctionnalités dédiées à la santé féminine et un algorithme avancé de suivi du sommeil.

L'assistance d'urgence permet d’appeler un contact en appuyant trois fois sur le bouton inférieur. En cas de chute détectée, un appel et un message automatique sont envoyés. La carte d'urgence médicale facilite l'accès rapide aux informations vitales en cas de besoin.

Les commandes gestuelles offrent un contrôle intuitif d'un simple mouvement de poignet, pour répondre aux appels, effectuer un paiement ou prendre une photo à distance.

La montre prend en charge les appels Bluetooth et assure une autonomie pouvant aller jusqu'à 15 jours, avec une charge rapide offrant 2 jours d'utilisation en seulement 5 minutes.

Retrouvez la Xiaomi Watch S3 en noir à 95,99 € au lieu de 122,99 €, soit une remise de 27 % chez Leclerc. Pour information, son prix de base s'élève à 149,99 €.

Et si vous n'avez encore jamais commandé sur le site officiel de Xiaomi, vous pouvez bénéficier d'un coupon de -15 € pour la montre en tant que nouveau client, pour un prix final de 84,99 €.



On continue avec l'écran PC gaming Samsung Odyssey OLED G6 - G60SD.

Il est doté d'une dalle OLED de 27 pouces en résolution QHD, offrant un contraste impressionnant de 1 000 000:1 et une palette d’un milliard de couleurs pour des images d'une clarté et d'une profondeur exceptionnelles.

La prise en charge du HDR10+ et du HDR10+ Gaming sublime les noirs et intensifie les couleurs, tandis que l’angle de vision de 178° assure une qualité d’affichage optimale sous tous les angles. Avec une luminosité typique de 250 cd/m² et un revêtement anti-reflet 54 % plus efficace que les solutions classiques, il garantit une immersion visuelle sans distraction.

L'écran offre un temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms et un taux de rafraîchissement de 360 Hz en QHD, assurant une fluidité extrême. La technologie AMD FreeSync Premium Pro synchronise parfaitement l’écran avec la carte graphique, éliminant latences et déchirures d’image pour une expérience de jeu ultra-réactive.

De plus, son système de refroidissement dynamique garantit des performances optimales, même lors des sessions prolongées.

L'écran PC gaming Samsung Odyssey OLED G6 - G60SD est en ce moment à 599,99 € au lieu de 699,99 € sur Boulanger.

À savoir que Samsung indique un prix de référence de 803,70 € pour le G60SD sur son site.



Enfin, on termine avec la tablette Redmi Pad 128 Go.



Son écran 10,61 pouces sans bord offre un affichage 2K avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, garantissant une fluidité optimale. Certifié TÜV Rheinland pour la réduction de la lumière bleue et premier au monde à recevoir la certification SGS pour une faible fatigue visuelle, il protège vos yeux en permanence.

La Redmi Pad est équipée de quatre haut-parleurs avec prise en charge de Dolby Atmos. Son processeur MediaTek Helio G99 gravé en 6 nm assure des performances accrues et une efficacité énergétique optimale, que ce soit pour le streaming, le gaming ou la navigation.

Avec sa batterie longue durée de 8 000 mAh, profitez de 26 heures de lecture, 21 heures de vidéo ou 12 heures de jeu sans interruption. La tablette supporte également la charge rapide de 18 W.

Sa caméra frontale ultra grand-angle de 105° avec la technologie FocusFrame suit automatiquement les interlocuteurs en visioconférence, garantissant une communication fluide et naturelle. De plus, l’écran divisé facilite le multitâche en permettant de visualiser plusieurs applications simultanément.

La tablette prend en charge le WiFi 5 et le Bluetooth 5.3.

La Redmi Pad 128 Go est disponible en gris à 169,99 € au lieu de 216,48 €, soit une remise de 21 % sur Amazon. À noter que le prix de vente conseillé par Xiaomi pour ce modèle est de 300,20 €.

Vous pouvez également obtenir la Redmi Pad à 159,90 € si vous êtes nouveau client sur le site officiel de Xiaomi, grâce au coupon de -20 € disponible.



