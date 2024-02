Commençons par le BMAX B8 Pro.

Il est équipé d'un Intel Core i7-1255U de 12ème génération avec 10 cœurs, 12 threads et une fréquence pouvant aller jusqu'à 4,7 GHz. Son GPU est un Intel Iris Xe.

Avec l'IA, les capacités maximales du mini PC sont atteintes automatiquement lorsque vous jouez.

On trouve également 24 Go de RAM DDR5 et un SSD de 1 To.

Le B8 Pro peut afficher sur 3 écrans en même temps en UHD 4K 60 Hz.

Il prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2 et un port RJ45 est intégré.



Le BMAX B8 Pro est à 389,99 € avec le code NNNFRBB8P + la réduction déjà appliquée au lieu de 447,20 €, soit une remise totale de 12% sur Geekbuying. Livraison gratuite de l'UE.









Passons au T-bao MN57.

Il est doté d'un processeur Ryzen 7 5700U avec 8 cœurs et 16 threads pouvant aller jusqu'à 4,3 GHz et d'un GPU Radeon Graphics 8.

32 Go de RAM DDR4 et un SSD de 1 To sont intégrés, et le mini PC peut offrir un triple affichage en 4K HD.

Il prend en charge le WiFi 6, le Bluetooth 5.2 et l'Ethernet 1 000 M / 2,5 G.

Le T-bao MN57 est au prix de 349,99 € avec le code NNNFRTMN57 + la réduction déjà appliquée au lieu de 462,94 €, soit une remise de 24% au total sur Geekbuying. Livré gratuitement d'Allemagne.









Enchaînons maintenant avec le GEEKOM IT13.

Il embarque un puissant processeur Intel i9-13900H à 14 cœurs et 20 threads pouvant atteindre une fréquence de 5,40 GHz.

On trouve 32 Go de RAM DDR4 et un SSD de 2 To.

Grâce à son GPU Intel Iris Xe, aux deux ports USB 4.0 et aux deux ports HDMI 2.0, le mini PC peut afficher simultanément sur 4 écrans : 2 en 8K 60 Hz et 2 en 4K 60 Hz.

Il prend en charge le WiFi 6E, le Bluetooth 5.2 et est également doté d'un port LAN 2,5 G.

Le GEEKOM IT13 est en promotion à 729 € avec le code NNNFRGKI9 + la réduction déjà appliquée sur le site au lieu de 925,89 €, soit une remise totale de 21% sur Geekbuying. La livraison de l'UE est offerte.









Enfin, terminons avec le GEEKOM IT12.

Il est équipé d'un Intel i7-12650H avec 10 cœurs et 16 threads pouvant aller jusqu'à une fréquence de 4,70 GHz ainsi que d'un GPU Intel Iris Xe.

Le mini PC offre 32 Go de RAM et un SSD de 1 To.

Ses ports USB 4.2 (8K) et HDMI 2.0 (4K) permettent un affichage sur 4 écrans en même temps.

Le GEEKOM IT12 prend en charge le WiFi 6E, le Bluetooth 5.2 et on trouve aussi un port LAN de 2,5 G.

Le GEEKOM IT12 est en réduction à 489 € avec le code NNNFRSOLDE03 + la réduction déjà appliquée au lieu de 740,71 €, soit une remise de 33% au total sur Geekbuying. La livraison de l'UE est gratuite.











À découvrir également sur GNT :