Commençons par le mini PC BMAX B4 Plus.

Idéal pour du multimédia et de la bureautique, il est doté d'un processeur Intel N100 à ultra basse consommation (6W au maximum). Il est capable de décoder le codec vidéo H265 pour la vidéo en 4K.

Grâce à la carte graphique UHD Intel, aux 2 ports HDMI et au port USB-C, le mini PC est compatible avec 3 écrans 4K de 60Hz.

Le BMAX B4 Plus possède 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, et il est possible d’ajouter un disque dur 2,5″ de maximum 2 To sur l’emplacement SATA libre.

Le mini PC BMAX B4 Plus est en promotion à 144,33 € au lieu de 333,32 € avec la réduction + le coupon de 30 €, soit une remise totale de 56% sur AliExpress. Livraison gratuite d'Espagne.

