Commençons par la manette pour iPhone Backbone One - PlayStation Edition.

Avec un design inspiré de DualSense et l'intégration de l'application PlayStation et PS Remote Play, la manette est compatible avec tous les iPhone 14 et antérieurs dotés du connecteur Lightning.

Elle offre des gâchettes analogiques réactives, des boutons d'action dynamiques et des sticks analogiques cliquables et se connecte au port Lightning de votre iPhone pour un jeu réactif à faible latence. Une prise pour casque 3,5 mm et une charge pass-through sont disponibles.

Vous bénéficiez également de 1 an de Backbone+ offert avec des avantages exclusifs comme l'accès à des fonctionnalités de jeu mobile premium dans l'application Backbone, la discussion vocale, l'enregistrement d'écran, la possibilité de jouer sur n'importe quel écran et bien plus encore.

La manette pour iPhone Backbone One - PlayStation Edition est au prix de 79 € au lieu de 153,90 €, soit 48% de remise sur Rakuten. Livraison à 2,98 €.

Passons maintenant à la montre connectée Garmin Instinct 2X Solar – Tactical Edition.

Elle est dotée d'un boîtier de 50 mm résistant à la chaleur, aux chocs et à l'eau et grâce au verre solaire Power Glass, elle offre une autonomie infinie en mode montre connectée. Plus de 50 profils sportifs sont disponibles.

La Tactical édition propose en plus un calculateur balistique (via l’application payante AB Synapse), un mode furtif avec arrêt du partage de position, des connexions et des communications sans fil, la vision nocturne, une fonction Jumpmaster pour les sauts en parachute avec navigation vers le point d'atterrissage ou encore la suppression des données grâce à la fonction Kill Switch.

La Instinct 2X Solar intègre une lampe torche à LED, un mode SOS ainsi qu'une détection d’incident avec assistance. Vous bénéficiez également d'une localisation GPS hyper précise grâce au GNSS multi-bandes.

Niveau santé, la montre propose entre autres une surveillance du rythme cardiaque et de sa variabilité, un rapport matinal, un suivi du niveau de stress et de sommeil…

La montre connectée Garmin Instinct 2X Solar – Tactical Edition est en promotion à 338 € au lieu de 499,99 €, soit une remise de 32% sur Amazon. La livraison est gratuite.



Enfin, terminons notre top 3 avec le téléviseur Samsung QLED 65Q70B 4K UHD.

Avec son écran de 65 pouces et ses bords fins de 26 mm, il est doté du Quantum Processor 4K qui optimise intelligemment l'image et le son.

La technologie Motion Xcelerator Turbo+ permet une amélioration exceptionnelle des mouvements en 4K 120Hz et grâce à FreeSync Premium Pro, vous profitez de jeux en HDR fluides à faible latence avec des visuels à plage dynamique élevée.

Le nouveau Smart Hub de Samsung vous offre un unique endroit pour tous vos contenus.

Le téléviseur 65Q70B 4K UHD est au prix de 819,99 € au lieu de 1260,91 €, soit une remise de 34% sur Cdiscount.

