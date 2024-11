Le Singles' Day, considéré comme l'équivalent du Black Friday en Chine mais en beaucoup plus important, est célébré le 11 novembre et s'est popularisé dans de nombreux pays ces dernières années. Geekbuying propose un accès anticipé à ses offres spéciales pour l'événement, avec des coupons exclusifs, des tirages au sort et la possibilité de gagner des G-coins, tout cela pendant la période précédant le 11 novembre.

De nombreux codes promos sont disponibles, avec quelques modifications et des ajouts depuis notre premier article :

-50 € dès 500 € d'achat : 24NOV11S1

-25 € dès 300 € d'achat : 24NOV11S2

-15 € dès 200 € d'achat : 24NOV11S3

-10 € dès 100 € d'achat : 24NOV11S4

-5 € dès 50 € d'achat : 24NOV11S5

Des coupons exclusifs pour certaines catégories sont également proposés en quantités limitées :

-40 € dès 600 € d'achat dans la catégorie sports et plein air : 24NOVODE1

: -30 € dès 400 € d'achat dans la catégorie sports et plein air : 24NOVODE2

: -15 € dès 200 € d'achat dans la catégorie sports et plein air : 24NOVODE3





: -20 € dès 200 € d'achat dans la catégorie maison et jardin intelligents : 24NOVSHE1

: -15 € dès 150 € d'achat dans la catégorie maison et jardin intelligents : 24NOVSHE2

: -20 € dès 200 € d'achat dans la catégorie téléphones et accessoires : 24NOVSPE1

: -50 € dès 500 € d'achat dans la catégorie générateurs et énergie portable : 24NOVPS1

-50 € dès 650 € d'achat dans la catégorie électronique grand public : GKB2411EC50

: -30 € dès 450 € d'achat dans la catégorie électronique grand public : GKB2411EC30

-30 € dès 450 € d'achat dans la catégorie : -20 € dès 300 € d'achat dans la catégorie électronique grand public : GKB2411EC20

-20 € dès 300 € d'achat dans la catégorie : -15 € dès 200 € d'achat dans la catégorie électronique grand public : GKB2411EC15

-15 € dès 200 € d'achat dans la catégorie : -10 € dès 120 € d'achat dans la catégorie électronique grand public : GKB2411EC10

-10 € dès 120 € d'achat dans la catégorie : -7 € dès 80 € d'achat dans la catégorie électronique grand public : GKB2411EC07

-7 € dès 80 € d'achat dans la catégorie : -5 € dès 50 € d'achat dans la catégorie électronique grand public : GKB2411EC05





Et enfin, vous pouvez également bénéficier de -5 € dès 200 € d'achat et de -10 € dès 400 € d'achat en payant via PayPal, carte de crédit ou carte de débit.

À noter que des codes uniques sont disponibles pour certains articles, visibles seulement sur la page d'accueil comme on peut le voir ci-dessous :

Pour ce focus spécial mini PC, nous allons vous présenter le BMAX B9 Power et le BMAX B5 A Pro.

Le BMAX B9 Power est doté du puissant processeur Intel Core i9-12900H, accompagné de 24 Go de mémoire LPDDR5 haute vitesse et d’un SSD NVMe de 1 To, assurant des démarrages et des chargements d’applications ultra-rapides.

Il intègre la carte graphique Intel Iris Xe, permettant un triple affichage simultané en 4K à 60Hz via les ports DP, HDMI et Type-C.

L'appareil dispose d’un système de refroidissement avancé optimisant les performances et la dissipation thermique tout en restant silencieux et économe en énergie. Il prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2, et est livré avec Windows 11 préinstallé.



Retrouvez le BMAX B9 Power à 469 € grâce au code NNNFRBMB9 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.





Voici maintenant le BMAX B5 A Pro. Il est équipé d’un processeur Ryzen 7 5825U atteignant jusqu’à 4,5 GHz, accompagné d’un GPU AMD Radeon pour des performances graphiques solides, idéal pour les jeux exigeants.

Le mini PC prend en charge un affichage triple en 4K à 60 Hz grâce aux ports DP, HDMI et Type-C. Il dispose de 16 Go de RAM extensibles jusqu’à 64 Go, ainsi que d’un SSD de 512 Go pour le stockage.

Tout comme le BMAX B9 Power, il intègre le nouveau système de refroidissement appelé "capsule spatiale", offrant une dissipation thermique efficace et permettant ainsi de maximiser les performances.

Le B5 A Pro prend en charge le WiFi double bande, le Bluetooth 5.0 et inclut également un port RJ45.

Le BMAX B5 A Pro est disponible au prix de 289 € grâce au code NNNFRB5AP avec livraison depuis l'UE offerte.





Signalons également ces deux autres mini PC de petite capacité en promotion, pour des tâches légères comme la navigation, le streaming ou la domotique :

RUPA HSI-N100 à 119,99 € avec le code NNNFRRN100 (Intel N100 4 cœurs jusqu'à 3,4 GHz, Intel UHD Graphics 750 MHz, RAM 8 Go, SSD 256 Go, 3x HDMI 4K 60Hz, WiFi 6, Bluetooth 5.2, 3x USB 3.0, 2x RJ45, 1x 3,5 mm, contrôle intelligent de la température)





(Intel N100 4 cœurs jusqu'à 3,4 GHz, Intel UHD Graphics 750 MHz, RAM 8 Go, SSD 256 Go, 3x HDMI 4K 60Hz, WiFi 6, Bluetooth 5.2, 3x USB 3.0, 2x RJ45, 1x 3,5 mm, contrôle intelligent de la température) RUPA HSI-N100 à 134,99 € avec le code NNNFRHN12 (Intel N100 4 cœurs jusqu'à 3,4 GHz, Intel UHD Graphics 750 MHz, RAM 12 Go, SSD 512 Go, 3x HDMI 4K 60Hz, WiFi 6, Bluetooth 5.2, 3x USB 3.0, 2x RJ45, 1x 3,5 mm, contrôle intelligent de la température)



Découvrez toutes les informations et le programme des événements dans le guide spécial avant-première 11.11 de Geekbuying.