On démarre avec le mini PC GEEKOM A6.

Il embarque un processeur Ryzen 7 6800H doté de 8 cœurs et 16 threads, capable d’atteindre une fréquence maximale de 4,7 GHz. Il est accompagné de la puce graphique intégrée Radeon 680M, basée sur l’architecture RDNA 2, qui permet de jouer à de nombreux titres récents en 1080p.

Le A6 est équipé de 32 Go de mémoire DDR5 cadencée à 5600 MHz, extensible jusqu’à 64 Go, et d’un SSD NVMe PCIe Gen4 de 1 To. Il dispose également d’un second emplacement M.2 pour un SSD supplémentaire ainsi qu’un espace pour un disque dur 2,5 pouces.

Côté connectivité, on retrouve le WiFi 6E, le Bluetooth 5.2, un port Ethernet 2.5 GbE, de nombreux ports USB (dont USB 4), un lecteur de carte SD, deux sorties HDMI 2.0, ainsi qu’une prise casque. Il peut prendre en charge jusqu’à quatre écrans en 4K.

Le système de refroidissement IceBlast assure un bon maintien des performances, et le mini PC est préinstallé avec Windows 11 Pro.

Retrouvez le GEEKOM A6 à 424,15 € grâce au code GKA615 sur le site officiel de la marque avec livraison gratuite depuis l'UE.



On enchaîne avec l'enceinte Bluetooth Marshall Emberton II.

Grâce à la technologie exclusive True Stereophonic développée par Marshall, elle diffuse un son multidirectionnel à 360° d’une qualité exceptionnelle, peu importe où vous vous trouvez autour de l’enceinte.

Avec une autonomie impressionnante de plus de 30 heures, elle vous accompagne toute la journée sans avoir besoin d’être rechargée. Elle bénéficie d’une certification IP67, ce qui la rend étanche à la poussière et à l’eau.

De plus, l'Emberton II intègre désormais le mode Stack, qui permet de la connecter à d’autres enceintes Emberton II pour créer une ambiance sonore encore plus immersive et puissante.

L'enceinte portable Marshall Emberton II (modèle Black & Brass) est proposée en ce moment à 96,80 € sur Amazon, soit une remise de 35 % par rapport à son prix officiel de 149 €.

Enfin, on termine avec les écouteurs Bluetooth Philips TAT1209WT.

Chaque écouteur est équipé d'un haut-parleur dynamique de 10 mm, offrant une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 000 Hz. Avec une impédance de 16 ohms et une sensibilité de 97 dB, ils délivrent un son clair et équilibré.

Côté autonomie, les écouteurs offrent jusqu'à 6 heures d'écoute continue, et leur boîtier de charge compact permet d'étendre cette durée jusqu'à 18 heures au total. Une charge complète prend environ 2 heures, et la fonction de charge rapide vous permet de gagner du temps lorsque vous êtes pressé.

Leur certification IPX4 les rendent résistants à la transpiration et aux éclaboussures.

Les commandes tactiles intégrées vous permettent de contrôler votre musique, de gérer vos appels et d'accéder à votre assistant vocal sans avoir à sortir votre téléphone.

Les écouteurs Bluetooth Philips TAT1209WT sont disponibles en blanc à 16,90 € au lieu de 29,90 €, soit une remise de 43 % chez Leclerc.



À découvrir également sur GNT :