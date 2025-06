Voici tout d'abord un zoom sur le GEEKOM IT13.

Il embarque 32 Go de mémoire DDR4 ainsi qu’un SSD de 1 To, assurant une excellente fluidité lors de l’exécution de logiciels lourds, des temps de démarrage quasi instantanés et un vaste espace de stockage.

Au cœur du système, on retrouve le processeur Intel Core i9-13900HK, une puce de dernière génération avec 14 cœurs capables d’atteindre une fréquence de 5,4 GHz, offrant ainsi une puissance remarquable pour le multitâche intensif, la création de contenu ou l’exécution d'applications professionnelles.

Cette configuration est complétée par une carte graphique Intel Iris Xe, qui assure un rendu fluide en haute définition, idéal pour les tâches multimédia, la bureautique avancée et certains usages créatifs.

Le mini PC peut gérer jusqu’à quatre écrans simultanés via deux ports HDMI 2.0 (4K) et deux ports USB4 compatibles 8K.

Côté connectivité, il intègre le WiFi 6E, le Bluetooth 5.2, ainsi qu’un port Ethernet 2,5G. Le tout est livré avec Windows 11 Pro préinstallé.

Retrouvez le mini PC GEEKOM IT13 version Core i9 à 629 € en ce moment grâce au code NNNBONPLANMT3 sur Geekbuying, avec la livraison gratuite depuis l'UE.

Ces modèles GEEKOM sont également disponibles à prix réduit sur Geekbuying :

GEEKOM A5 à 319 € avec le code NNNFRA5 (Ryzen 5 7430U 6 cœurs jusqu'à 4,3 GHz, graphiques Radeon Vega 8, RAM 16 Go DDR4 jusqu'à 64 Go, SSD 512 Go, quadruple affichage avec 2x HDMI 4K + 2x USB 3.2 Type-C 8K, WiFi 6, Bluetooth 5.2, 1x 2,5G RJ45, Windows 11 Pro)





GEEKOM A5 à 384,99 € avec le code NNNBONPLANMA5 (Ryzen 7 5825U 8 cœurs jusqu'à 4,5 GHz, graphiques Radeon Vega 8, RAM 32 Go DDR4 jusqu'à 64 Go, SSD 512 Go, quadruple affichage avec 2x HDMI 2.0 4K + 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C 8K, WiFi 6, Bluetooth 5.2, 1x RJ45, Windows 11 Pro)





GEEKOM A8 AI à 599 € avec le code NNNFRA8 (Ryzen 7 8745HS 8 cœurs jusqu'à 5,1 GHz, graphiques Radeon 780M, RAM 32 Go DDR5 jusqu'à 64 Go, SSD 1 To, quadruple affichage avec USB 3.2 Type-C 8K 30Hz + USB 4.0 Type-C 8K 30Hz + 2x HDMI 2.0 4K 60Hz, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, 1x RJ45, Windows 11 Pro)





GEEKOM IT12 à 599 € avec le code NNNFRI912 (Core i9-12900HK 14 cœurs jusqu'à 5 GHz, carte graphique Iris Xe, RAM 32 Go DDR4 jusqu'à 64 Go, SSD 1 To, quadruple affichage avec 2x USB 4.0 8K 60Hz + 2x HDMI 2.0 4K 60Hz, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, 1x 2,5G LAN, Windows 11 Pro)





GEEKOM XT13 Pro à 649 € avec le code NNNFRXT13 (Core i9-13900HK 14 cœurs jusqu'à 5,4 GHz, carte graphique Iris Xe, RAM 32 Go DDR4 jusqu'à 64 Go, SSD 1 To, quadruple affichage avec 2x USB 4.0 8K + 2x HDMI 2.0 4K, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, 1x 2,5G RJ45, Windows 11 Pro)





(Core i9-13900HK 14 cœurs jusqu'à 5,4 GHz, carte graphique Iris Xe, RAM 32 Go DDR4 jusqu'à 64 Go, SSD 1 To, quadruple affichage avec 2x USB 4.0 8K + 2x HDMI 2.0 4K, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, 1x 2,5G RJ45, Windows 11 Pro) GEEKOM GT1 Mega AI à 929 € avec le code NNNFRGKBAI (Core Ultra U9-185H 16 cœurs jusqu'à 5,1 GHz, carte graphique Intel Arc, NPU Intel AI Boost, RAM 32 Go DDR5 jusqu'à 64 Go, SSD 2 To, quadruple affichage avec 2x USB 4.0 8K + 2x HDMI 2.0 4K, WiFi 7, Bluetooth 5.4, 2x RJ45, Windows 11 Pro, support Ray Tracing)

