On commence avec l'Apple Watch Series 10 (42 mm GPS + Cellular).

Son écran Retina LTPO OLED toujours activé offre une excellente lisibilité grâce à une luminosité maximale de 2 000 nits.

La montre intègre la puce S10 SiP bicœur avec Neural Engine, ce qui garantit fluidité et rapidité dans l’exécution des tâches. Avec ses 64 Go de stockage interne et la dernière version de watchOS, elle se connecte en toute autonomie via GPS, Wi‑Fi, Bluetooth 5.3, LTE et même l’Ultra Wideband de 2ème génération.

Côté santé, la montre est équipée de multiples capteurs : fréquence cardiaque, oxygène sanguin, température corporelle, électrocardiogramme, suivi du sommeil, détection de l’apnée du sommeil, analyse du stress et détection des accidents ou chutes. Elle vous accompagne également dans vos activités sportives grâce à son altimètre, sa boussole, son accéléromètre et son gyroscope intégrés.

L’Apple Watch Series 10 offre une autonomie allant jusqu’à 18 heures en usage classique, et jusqu’à 36 heures en mode économie d’énergie. La recharge rapide permet d’atteindre 80 % de batterie en une demi-heure environ.

Côté durabilité, elle est résistante à la poussière (IP6X), étanche jusqu’à 50 mètres (5 ATM) et dotée d’un verre Ion‑X trempé chimiquement et résistant aux chocs.

Retrouvez l'Apple Watch Series 10 (42 mm GPS + Cellular) avec bracelet textile bleu et boucle sport à 379 € au lieu de 569 € (prix officiel) soit une remise de 33 % sur Amazon.



On continue avec le clavier gaming filaire Steelseries Apex 9 TKL.

Construit autour d’un châssis en aluminium, il offre une robustesse remarquable, capable de résister aux longues sessions de jeu intensives. Ses switches opto-mécaniques assurent une activation ultra-rapide et une longévité renforcée, garantissant une réactivité constante au fil du temps.

L'Apex 9 TKL intègre un système anti-ghosting performant, qui garantit l’enregistrement précis de chaque frappe, même en cas de combinaisons multiples. Le rétroéclairage RGB personnalisable ajoute une dimension visuelle dynamique et permet de repérer instantanément les touches essentielles. Grâce aux touches programmables, vous pouvez adapter le clavier à votre style de jeu et à vos préférences.

Vous pouvez obtenir le clavier gaming Steelseries Apex 9 TKL à 67,99 € grâce au code ACCESS15 en ce moment sur Boulanger.

Pour information, le prix officiel de l'Apex 9 TKL s'élève à 149,99 €.



Enfin, on termine avec la trottinette électrique Pure Electric Pure Air 4 Pro.

Son moteur puissant peut délivrer jusqu’à 900 W, offrant une accélération vive, une réactivité impressionnante et des montées franchies sans effort, le tout avec une vitesse maximale de 25 km/h.

Elle assure une autonomie de 40 km grâce à une batterie de dernière génération d’une capacité optimisée de 9,6 Ah / 37 V.

L'Air 4 Pro se distingue par sa technologie exclusive de stabilisation de direction. Ce système breveté anti-oscillation maintient la direction centrée, réduisant les mouvements latéraux causés par les irrégularités de la route. Vous profitez ainsi d’une conduite fluide, précise et toujours maîtrisée.

Les clignotants intégrés au guidon assurent une signalisation claire et visible sous tous les angles. Un puissant phare avant de 150 lumens et un feu arrière renforcé garantissent une excellente visibilité, de jour comme de nuit.

Pour un confort optimal, l’Air 4 Pro est équipée de pneus sans chambre à air de 10 pouces. Leur structure anti-crevaison vous assure une conduite douce, stable et fiable sur tous types de routes.

Le pont en caoutchouc à haute adhérence sécurise l’appui des pieds et améliore la maniabilité, même lors des freinages ou des manœuvres rapides.

La Pure Electric Pure Air 4 Pro est actuellement en promotion à 399,99 € au lieu de 599,99 € (prix officiel), soit une remise de 33 % chez Darty ou la Fnac.

Vous pouvez également bénéficier d'une remise supplémentaire de -5 % en choisissant le retrait en magasin Darty ou Fnac.



