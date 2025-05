On commence avec une présentation du GEEKOM IT13.

Équipé du processeur Intel Core i9-13900HK doté de 14 cœurs et capable d’atteindre une fréquence maximale de 5,4 GHz, il offre une réactivité ultra-rapide, que ce soit pour les applications exigeantes, la création de contenu ou le multitâche intensif. La carte graphique Intel Iris Xe assure un affichage fluide et de qualité, idéal pour la bureautique avancée, le multimédia en haute définition et certains usages créatifs.

Avec 32 Go de mémoire DDR4 et un SSD de 1 To, le mini PC garantit une exécution fluide de vos logiciels les plus lourds, des démarrages instantanés et un espace de stockage généreux.

L'IT13 prend en charge jusqu’à 4 écrans simultanés grâce à 2 ports HDMI 2.0 (4K) et 2 ports USB 4.0 compatibles 8K.

Côté connectivité, il supporte le WiFi 6E et le Bluetooth 5.2, et intègre également un port Ethernet 2,5G. Le mini PC est préinstallé avec Windows 11 Pro.



Retrouvez le GEEKOM IT13 avec Core i9 à 629 € grâce au code NNNBONPLANMT3 sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis l'UE.





Les modèles suivants sont également proposés à prix réduit en ce moment sur Geekbuying :

