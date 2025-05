On commence avec la OnePlus Watch 3.

Robuste, elle est dotée d'un boîtier en acier inoxydable, rehaussé d’une lunette en alliage de titane et protégé par un verre saphir 2D. Son écran LTPO AMOLED de 1,5 pouce offre une luminosité exceptionnelle pouvant atteindre 2 200 nits, garantissant une lisibilité parfaite en plein soleil. La navigation se fait avec fluidité grâce à une couronne rotative.

À l’intérieur, la double architecture composée du processeur Snapdragon W5 et d’une puce secondaire BES2800 MCU permet une gestion intelligente de l’énergie, couplée à Wear OS 5 et à un système RTOS, pour une utilisation fluide et une autonomie prolongée. En usage classique, la montre peut fonctionner jusqu’à 5 jours sans recharge, et jusqu’à 16 jours en mode économie d’énergie. La recharge rapide permet d’obtenir une journée d’autonomie en seulement 10 minutes.

Côté santé, la OnePlus Watch 3 propose un électrocardiogramme (ECG), un capteur de SpO2, une mesure de la température corporelle, le suivi du stress et du sommeil, ainsi qu’une analyse complète de la santé vasculaire. Un bilan santé express de 60 secondes et une fonction « 360 Corps et Esprit » offrent une vision globale du bien-être.

Vous pouvez également choisir parmi plus de 100 modes d’activités, dont 11 disciplines professionnelles, avec un suivi de localisation ultra précis grâce au GPS double fréquence L1+L5.

La montre donne accès au Google Play Store pour installer des applications comme Spotify, Strava ou WhatsApp, et permet les paiements sans contact via Google Wallet. Elle intègre également Google Assistant, ainsi qu’un micro et un haut-parleur pour passer des appels Bluetooth.

Certifiée IP68 et 5 ATM, la OnePlus Watch 3 résiste à l’eau, à la poussière et à l’immersion jusqu’à 50 mètres. Elle est également conforme à la norme militaire MIL-STD-810H.

Retrouvez la OnePlus Watch 3 en noir ou vert (bracelet fluoroélastomère) à 245,72 € sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.

Pour information, son prix officiel s'élève à 349 €.



On continue avec le mini PC N-one NPC Air.

Son processeur est un Ryzen 7 5800U doté de 8 cœurs et pouvant atteindre une fréquence jusqu'à 4,4 GHz, offrant une puissance de calcul adaptée aux tâches bureautiques, à la navigation web, au multimédia et à certains jeux légers. Le mini PC intègre également une carte graphique Radeon Graphics, capable de prendre en charge des tâches multimédia, bureautiques et certaines applications créatives avec fluidité.

Côté mémoire, il dispose de 16 Go de RAM SO-DIMM DDR4, extensible jusqu’à 64 Go et d'un stockage SSD de 512 Go avec une capacité d’extension jusqu’à 4 To.

Le boîtier compact en aluminium assure une dissipation thermique efficace.

Le mini PC dispose de 2 ports HDMI 2.0 permettant la prise en charge de deux écrans 4K, d’un port USB Type-C à fonctions complètes, de 2 ports USB 3.0, de 2 ports USB 2.0 et d’un port Ethernet RJ45 1000 Mbps. Il est également préinstallé avec Windows 11.

Le mini PC N-one NPC Air est à 210,98 € grâce au code IFPN9QG sur AliExpress avec livraison depuis la France offerte.



Et enfin, on termine avec l'aspirateur balai sans fil laveur Dreame H12 Pro FlexReach.

Grâce à sa capacité à se déployer entièrement à plat, il se glisse sans effort sous les meubles et dans les zones étroites de seulement 14 cm de hauteur.

Avec une puissance d’aspiration remarquable de 18 000 Pa et une brosse rotative atteignant les 480 tours/minute, le H12 Pro FlexReach élimine rapidement les saletés tenaces, les grosses particules comme les éclaboussures, en un seul passage.

La brosse bénéficie d’un lavage automatique à 90°C après chaque utilisation, suivi d’un séchage rapide à l’air chaud pendant 5 minutes afin d'éliminer l’humidité résiduelle, prévenir la formation d’odeurs et garder la brosse propre et douce à chaque passage.

Son système anti-enchevêtrement TangleCut capture et coupe les cheveux et poils emmêlés pendant l’utilisation.

La conception de l'aspirateur permet de nettoyer efficacement le long des murs et dans les moindres recoins, garantissant une couverture totale des surfaces, même les plus difficiles d’accès. L'aspirateur offre également jusqu’à 50 minutes d'autonomie.

Le Dreame H12 Pro FlexReach est en ce moment en promotion à 299 € au lieu de 349 €, soit une remise de 14 % sur Amazon.

À savoir que le site officiel indique un prix de base de 449 € pour le H12 Pro FlexReach.



