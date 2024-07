On commence avec le mini PC GMKtec K6.



Il embarque un processeur Ryzen 7 7840HS avec 8 cœurs, 16 threads et pouvant aller jusqu'à 5,1 GHz. Associé à la carte graphique Radeon 780M équipée de 12 cœurs à 2700 MHz, il assure un multitâche fluide, un traitement rapide et des performances visuelles remarquables pour les applications et jeux exigeants.

16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 1 To sont intégrés, ainsi que 2 ports LAN 2,5G.

Grâce aux sorties HDMI 2.0 (4K 60Hz), DisplayPort (4K 60Hz) et Type-C, le mini PC peut afficher sur 3 écrans simultanément.

Il prend également en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.

Le mini PC GMKtec K6 est à 428,43 € avec le code BG5e2f75 sur Banggood et livré gratuitement depuis l'UE.





