On commence avec l'iPad Pro 11 M2 128 Go Wi-Fi - Argent.

Il est équipé d'un écran Liquid Retina de 11 pouces intégrant des technologies avancées telles que ProMotion, True Tone, la gamme de couleurs P3 et une réflectance ultra-faible.

La puce M2 embarque un CPU 8 cœurs offrant une augmentation de performances de 15 % et un GPU 10 cœurs avec une rapidité graphique accrue de 35 % par rapport à la M1. Son Neural Engine, 40 % plus rapide, et sa bande passante augmentée de 50 %, lui confèrent des capacités inédites et des performances exceptionnelles : créez des designs 3D photo-réalistes, développez des modèles complexes en réalité augmentée ou jouez à des jeux aux graphismes de console, le tout avec une autonomie d’une journée complète.

Grâce au moteur médias haute performance de la M2, l’encodage et le décodage ProRes sont trois fois plus rapides. Filmez en ProRes grâce au puissant processeur de signal d’image et aux caméras sophistiquées de l’iPad Pro. On trouve également cinq micros de qualité studio et un système audio à quatre haut-parleurs compatible Dolby Atmos.

L'iPad est doté d'une caméra avant ultra grand-angle de 12 MP avec un champ de vision de 122° et d'une fonction Cadre centré qui ajuste automatiquement la caméra pendant les appels vidéo pour vous garder dans le cadre.

Le scanner LiDAR mesure la distance parcourue par la lumière pour créer des cartes de profondeur précises, enrichissant vos expériences de réalité augmentée et améliorant la mise au point des images et des vidéos en basse lumière.

Vous pouvez également ajouter un écran externe jusqu’à une résolution de 6K pour encore plus d’espace de travail et l'iPad prend en charge le Wi‑Fi 6E.

L'iPad Pro 11 M2 128 Go Wi-Fi en argent est en promotion à 799,99 € au lieu de

1 069,99 €, soit une remise de 25 % sur Darty.



On enchaîne avec la plancha Riviera & Bar QP350A 2200W.

Avec une vaste surface de cuisson de 60 x 33,5 cm, elle est idéale pour préparer des repas pour 8 à 12 personnes.

Ses cinq niveaux de température, incluant une fonction de maintien au chaud, permettent de cuire simultanément une variété d’aliments : légumes émincés, viandes, poissons, fruits de mer, ainsi que des pièces plus épaisses comme des steaks, faux-filets et pavés de saumon.

Sa plaque massive en fonte d’aluminium avec résistance intégrée est recouverte d’un revêtement antiadhésif sans PFOA, réduisant le besoin de matières grasses, et la plaque est inclinée pour évacuer les graisses de cuisson.

Le tiroir récupérateur de jus et le bloc de commande sont amovibles, tandis que la plaque de cuisson et le tiroir peuvent être passés au lave-vaisselle.

La plancha est également équipée d’un voyant de préchauffage et de régulation de température, ainsi que de grandes poignées thermo-isolées.

La plancha Riviera & Bar QP350A 2200W est à 84,48 € avec le code W12DEST2624 sur Ubaldi au lieu de 129,99 € (prix officiel). Livraison gratuite en 48h.



Enfin, on termine avec le casque gaming sans fil Corsair HS65 - Noir.

Profitez d'une expérience audio multicanal immersive sur PC et Mac avec le son surround Dolby Audio 7.1 via la connexion sans fil 2,4 GHz, et bénéficiez également de la prise en charge de l'audio Sony Tempest 3D sur PS5.

Les transducteurs en néodyme de 50 mm personnalisés délivrent une qualité sonore exceptionnelle, couvrant toute la plage de sons nécessaires pour ne rien manquer de vos parties.

La structure en nid d’abeille des oreillettes, l’arceau ajustable renforcé en aluminium et les écouteurs en cuir synthétique à mémoire de forme garantissent confort, légèreté et durabilité pendant des heures.

La technologie SoundID de Sonarworks permet un contrôle personnalisé du son, adaptant les paramètres de votre casque à vos préférences audio sur PC et Mac.

Profitez d'un son de haute qualité grâce à une connexion sans fil 2,4 GHz ou Bluetooth, avec une portée allant jusqu'à 15 mètres et une autonomie de batterie de 24 heures.

Le casque gaming sans fil Corsair HS65 en noir est en ce moment à 99,99 € au lieu de 134,99 € (prix officiel), soit une remise de 26 % sur Amazon.



