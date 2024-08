On commence avec le mini PC NiPoGi ‎AM02PRO.

Il est équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 5700U avec 8 cœurs, 16 threads, une fréquence pouvant aller jusqu'à 4,3 GHz et 8 Mo de cache ainsi que d'une carte graphique Radeon RX Vega 8. Il permet d'afficher sur deux écrans en 4K simultanément via HDMI et DisplayPort.

Le mini PC dispose de 16 Go de RAM DDR4 (extensible à 32 Go grâce à deux emplacements SODIMM) et d'un SSD SATA 2280 de 512 Go.

Le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2 sont pris en charge, et on trouve également un port RJ45 1G.

Le NiPoGi ‎AM02PRO est en ce moment à 329 € au lieu de 589,90 €, soit une remise de 44 % sur Amazon.





