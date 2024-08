On commence avec le pack Motorola Edge 50 Fusion 5G 256 Go avec Moto Buds+ et Coque.

Il est doté d'un écran pOLED de 6,7 pouces 144Hz avec bords incurvés, verre Corning Gorilla 5 et 100 % DCI-P3 pour des couleurs plus précises et éclatantes.

Grâce au puissant capteur LYTIA de 50 MP, vos photos de nuit sont améliorées avec des captures ultrarapides et une réduction du bruit dans les environnements sombres.

Capturez tout ce que vous voyez avec l'objectif ultra-grand angle de 120°, modifiez la profondeur de l'image pour créer la perspective souhaitée, réalisez des portraits sous plusieurs angles ou créez un effet miniature.

Le processeur Snapdragon 7 de 2ème génération offre des performances rapides et fiables et le smartphone bénéficie d'une protection IP68 contre l'eau et la poussière.

Profitez du Dolby Atmos pour une expérience audio immersive et multidimensionnelle et d'une charge ultra-rapide avec le chargeur TurboPower de 68W inclus dans le pack.

Le pack Motorola Edge 50 Fusion 5G 256 Go avec Moto Buds+ et Coque est à 359,99 € au lieu de 399,99 € jusqu'au 15/08 chez Leclerc avec livraison en magasin offerte ou livraison à domicile standard à partir de 5,90 €. Le prix officiel du smartphone s'élève à 449 €, tandis que les écouteurs sont eux à 149 €.

On continue avec la trottinette électrique Segway - Ninebot F40I.

Dotée d'un moteur de 700W, la F40I peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, est capable de gravir des pentes jusqu’à 20 % et offre une autonomie d’environ 40 km.

Ses pneus sans chambre à air de 10 pouces avec couche de gelée réduisent le risque de crevaison.

La trottinette est équipée de réflecteurs avant, latéraux et arrière certifiés E-MARK, ainsi que de feux avant et arrière à LED avec feux de freinage intégrés.

Elle propose trois modes de conduite (éco, standard et sport) et un mode marche, et un tableau de bord LED affiche en temps réel les informations de votre trajet.

Équipée d’un système de gestion de batterie intelligent (BMS), la F40I surveille en temps réel les performances de la batterie, optimisant son utilisation et prolongeant sa durée de vie.

Des clignotants avant et arrière sont intégrés, tandis qu'un système de freinage électronique (EBS) à l’avant et un frein à disque amélioré à l’arrière assurent un freinage précis et réactif.

La trottinette dispose d'une sonnerie mécanique et intègre également la connectivité Bluetooth.

La trottinette électrique Segway - Ninebot F40I est en promotion à 399 € sur Cdiscount, tandis que son prix de base s'élève à 649 €.

Enfin, on termine avec l'aspirateur balai sans fil Proscenic P11 Lite.

Il est doté d'une aspiration puissante allant jusqu'à 28 kPa et se transforme rapidement en aspirateur à main sans fil, avec une brosse à dépoussiérer et un outil de crevasse 2 en 1. Choisissez entre deux modes de puissance (Éco ou Max) pour équilibrer la puissance et l'autonomie.

L'aspirateur offre jusqu'à 35 minutes d'autonomie par charge et vous pouvez surveiller facilement le temps restant pour chaque mode de puissance grâce à l'écran LED numérique.

La brosse en forme de V est spécialement conçue pour soulever et empêcher les cheveux et les poils d'animaux de s'emmêler pendant le nettoyage.

Le système de filtration capture 99,99 % des particules de poussière microscopiques aussi petites que 0,3 micron et libère de l'air purifié.

La rotation flexible à 180°, le mouvement vertical à 90° et la longueur de tuyau réglable offrent un nettoyage polyvalent, tandis que les lumières LED éclairent la saleté cachée.

L'aspirateur balai sans fil Proscenic P11 Lite est proposé à 94,61 € avec le code BGP11Lite sur Banggood et livré gratuitement depuis l'UE. Son prix officiel s'élève à 139 €.

À découvrir également sur GNT :